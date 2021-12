Toto Wolff publie un message du Nouvel An aux fans de Mercedes F1 : « En avant et en haut »

Toto Wolff dit que c’est « en avant et vers le haut » dans son message du Nouvel An pour Mercedes – un message qui n’a fait aucune mention de Lewis Hamilton.

L’équipe des médias sociaux de Mercedes voulait clairement signer 2021 avec le dernier mot du patron, qui est arrivé sous la forme d’un clip vidéo de 18 secondes.

Vêtu d’une veste élégante et d’une chemise blanche de marque – il aurait pu essayer sa tenue de soirée du 31 décembre, d’ailleurs – Wolff a évoqué une année au cours de laquelle Mercedes a remporté huit succès consécutifs en championnat du monde des constructeurs.

Le patron voulait partager un dernier message à la famille Mercedes avant que 2021 ne devienne 22 ! pic.twitter.com/vH5AQpPtMX – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 30 décembre 2021

Ce fut la saison de Formule 1 la plus difficile que l’équipe ait connue à l’ère du turbo hybride alors qu’elle faisait face à un énorme défi pour sa suprématie sur Red Bull, ce qui a conduit Hamilton à céder son titre de pilote à Max Verstappen dans des circonstances controversées dans le dernier tour de la course finale à Abu Dhabi.

À l’exception d’une brève interview dans le parc fermé après ce grand prix, Hamilton n’a fait aucun commentaire public sur les médias grand public ou sociaux depuis – tandis que Mercedes a choisi de ne pas poursuivre en appel contre le résultat.

Le silence du Britannique de 36 ans a donné lieu à des spéculations selon lesquelles il pourrait prendre sa retraite et ne pas faire équipe avec son nouveau collègue George Russell pour la saison 2022, le jeune Britannique ayant été recruté pour remplacer Valtteri Bottas.

Le frère de Hamilton, Nicolas, a cependant indiqué que l’ancien septuple champion du monde faisait simplement une pause dans les réseaux sociaux.

Néanmoins, aucun pilote n’a été mentionné par Wolff dans son message du Nouvel An aux fans de Mercedes.

« Bonjour à tous, alors c’est terminé », a commencé le directeur de l’équipe autrichienne. « 2021 est fini, il y a eu des hauts, des bas, de la gloire et des drames. Mais à la fin, c’est ce que l’on ressent d’être en vie.

« Alors je vous souhaite un merveilleux réveillon du Nouvel An et une bonne année 2022. À partir de maintenant. »

De toute évidence, Wolff n’était pas disposé à réfléchir davantage sur les hauts, les bas, la gloire et le drame auxquels il faisait référence dans la vidéo et qui avaient fait l’une des saisons de Formule 1 les plus remarquables de l’histoire.

Wolff, qui aura 50 ans le 12 janvier – cinq jours après le 37e anniversaire d’Hamilton – doit espérer non seulement que Mercedes maîtrisera le nouveau règlement de la campagne 2022, mais aussi que la FIA tiendra sa promesse de tirer les leçons de la situation profondément insatisfaisante. événements d’Abou Dhabi.