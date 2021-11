Toto Wolff qualifie le patron rival Christian Horner de « protagoniste dans une pantomime »

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a repoussé les derniers commentaires de Christian Horner sur le fait qu’il ressentait la pression dans un combat serré pour le titre avec Red Bull.

À divers moments de la saison 2021, il semble que la seule chose qui manque entre Wolff et Horner, ce sont des gants de boxe pour régler leurs différends une fois pour toutes.

Les deux chefs d’équipe ont régulièrement échangé des coups et des insultes entre eux via la presse, jouant leur rôle dans ce qui a été une rivalité très divertissante et mémorable entre Mercedes et Red Bull sur les deux fronts du titre de champion du monde.

Et, avec cinq courses de la saison restantes, le duo n’a pas cessé de se tirer dessus.

« Ce que Christian dit à propos de moi ressentant de la pression, non, pas du tout », a déclaré Wolff au Daily Mail.

« Je pense qu’il est l’un des protagonistes d’une pantomime, faisant partie du casting de la Formule 1, et pour moi en tant que partie prenante, en tant que propriétaire d’équipe, c’est formidable qu’il crée ce genre d’histoires.

« Mais ce n’est pas pertinent. Les gens ont un micro devant eux ou une caméra sur eux et ils commencent à se comporter comme de petits acteurs, comme Hollywood. »

« C’est très bien, ils remplissent les blancs et font mimer. C’est bon pour le sport et bon pour Netflix parce qu’ils veulent représenter les gens, pas seulement le chronomètre.

Mais ce n’est pas seulement l’arrivée de la série « Drive to Survive » de Netflix qui a vu un élément supplémentaire de drame et de feuilleton revenir, Wolff se souvenant de l’époque où Bernie Ecclestone dirigeait la série.

Il a poursuivi : « Les gens se sont rendu compte qu’ils étaient cités s’ils disaient des choses controversées. Cela leur donne du temps médiatique, cela leur donne une image dans les journaux.

«À bien des égards, nous retournons à nos racines parce que ce que Bernie Ecclestone a créé à l’époque était la course et le savon.

«Et quand il n’y avait pas assez de courses, il faisait du savon, il était toujours bon pour un titre. Alors on y retourne.

« Mais je ne me laisse pas entraîner. Je trouve ça amusant, mais ça ne me touche pas.

Dans la même interview, Wolff n’a pas exclu que la rivalité de pilotes entre Lewis Hamilton contre Max Verstappen se transforme en l’emblématique querelle Prost contre Senna avec des pilotes qui s’écrasent intentionnellement pour empêcher l’autre de remporter le titre.

Seulement 12 points séparent le leader du Championnat du monde Verstappen et Hamilton, deuxième, alors que la Formule 1 se dirige vers le Mexique pour la 18e manche.

