Toto Wolff qualifie Valtteri Bottas de “pilier très important” pour Mercedes

La décision sur la composition de Mercedes 2022 n’a pas encore été finalisée, mais le patron Toto Wolff considère toujours Valtteri Bottas comme un membre crucial de l’équipe.

Bottas a signé avec Mercedes en 2017, remplaçant Nico Rosberg après sa retraite choc.

Et bien que Bottas n’ait pas offert le même niveau de compétition à Lewis Hamilton que Rosberg, le Finlandais s’est avéré un marqueur de points suffisamment fiable pour gagner confortablement à Mercedes le titre des constructeurs à chaque saison depuis son arrivée.

Mais la pression sur Mercedes a maintenant augmenté avec Red Bull qui lance un défi pour les titres 2021, et avec de nouvelles réglementations à venir pour 2022, la formation allemande a sans doute plus que jamais besoin de sa formation la plus solide possible.

Les options sont claires, soit Bottas est retenu, soit le junior de Mercedes George Russell remporte la récompense de son impressionnante campagne 2021 chez Williams et décroche un siège Mercedes pour 2022.

Le choix entre ces deux n’est cependant pas clair, mais avec la Formule 1 maintenant dans sa pause estivale, l’heure de la décision se profile pour Wolff.

L’admiration que Wolff a pour lui joue en faveur de Bottas, et l’Autrichien a réaffirmé qu’il considère toujours Bottas comme un « pilier très important » de l’équipe Mercedes.

Interrogé par GPFans Global si Bottas a maintenant eu sa chance chez Mercedes, Wolff a répondu : « Je pense que c’est trop dur.

« Il a également eu beaucoup de malchance quand je pense à Monaco où il aurait dû terminer deuxième sur la route, et nous l’avons laissé tomber. C’est très dur.

«Et si votre coéquipier est septuple champion du monde, un vainqueur de 100 grands prix, évidemment, ce sera difficile.

“C’est un grand joueur d’équipe, il a remporté plusieurs Grands Prix, a été sur appel tout le temps, 53 podiums, et c’est un pilier solide et très important pour nous en tant qu’équipe qui doit être pris en compte.”

Russell a fait une apparition pour Mercedes, celle du Grand Prix de Sakhir 2020 à la place de Hamilton qui avait été testé positif pour Covid.

C’était la course où Russell a sans doute confirmé son potentiel après avoir mené pendant une grande partie des premières étapes, et sans arrêt au stand et crevaison bâclé, il était en première position pour remporter la victoire.

Mais bien sûr, être coéquipier du «plus grand pilote de course de tous les temps» comme Wolff décrit Hamilton, serait une tâche complètement différente pour Russell.

Cependant, le joueur de 23 ans a clairement plus de potentiel pour un avenir à long terme chez Mercedes que le Hamilton de 36 ans, et donc les réunir pour cette période de transition est également une option attrayante pour Mercedes.

« Il y a la stratégie de voter, d’aller avec la jeunesse [youth], et voyez comment George se comporte clairement à côté du plus grand pilote de course de tous les temps, et s’il peut prendre le relais un jour où Lewis décide de l’appeler un jour », a confirmé Wolff.