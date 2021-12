Nico Rosberg a déclaré que si George Russell était sur le même rythme que Lewis Hamilton, les choses pourraient devenir « vraiment intenses » chez Mercedes l’année prochaine.

Rosberg sait très bien comment l’atmosphère peut changer au sein des Flèches d’Argent lorsque deux coéquipiers se battent à l’avant, et il pense que la décision de Toto Wolff de promouvoir le Britannique comporte un risque s’il défiait le septuple champion du monde.

Ayant déjà remplacé Hamilton à Sakhir en 2020 et terminé deux jours d’essais d’après-saison à Abu Dhabi, il est déjà habitué à son nouvel environnement – qui, selon le champion du monde 2016, peut inspirer confiance à Russell.

« Je pense que la course de Bahreïn est ce qui aide le plus George, parce que Valtteri est une référence, il sait comment Valtteri se passe en qualifications avec Lewis, souvent ils sont serrés, là, et surtout à Bahreïn », a déclaré Rosberg sur Sky Sports F1.

Ça te va, George 👀 #F1 pic.twitter.com/yew8Nq6U6L – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 décembre 2021

«Et George était tout de suite là avec Valtteri, ce qui donnera à George beaucoup de confiance dans le fait qu’il peut faire le travail et qu’il sera assez rapide.

«Ce fut une décision difficile pour Toto, car le risque est assez élevé. Si George est vraiment exactement sur le même rythme que Lewis, cela pourrait devenir vraiment intense dans l’équipe.

«Il y a beaucoup d’inconnues là-bas, George va-t-il toujours reculer ou va-t-il sortir ses coudes? Ça va être tellement génial à regarder.

Martin Brundle n’était pas d’accord avec l’Allemand dans le sens d’amener Russell dans l’équipe, étant donné la différence de rythme qu’il semble avoir avec Valtteri Bottas au cours de la saison.

Bottas a connu une année relativement terne lorsqu’il s’agissait de suivre Hamilton pendant une partie importante de la saison, ce qui a incité l’équipe à faire un changement pour l’année prochaine.

Après avoir été hors de course à l’avant à Abu Dhabi, Brundle pense que c’était une illustration de la raison pour laquelle Wolff et Mercedes ont décidé de promouvoir leur pilote junior – tout en cherchant comment il pourrait être à l’avant-garde de l’équipe à l’avenir.

« Je pense que c’était une décision facile parce que Valtteri [in Abu Dhabi] était un bon exemple de la raison pour laquelle Valtteri n’est pas l’homme pour diriger l’équipe vers l’avenir », a déclaré Brundle.

« Lewis va continuer pendant quoi, encore deux saisons ? Ils avaient besoin de leur jeune arme pour combattre Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz dans le futur.