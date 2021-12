Toto Wolff ravi de voir Michael Masi faire une intervention « robuste »

Après quelques « conduites controversées », Toto Wolff s’est dit heureux d’avoir vu le directeur de course Michael Masi définir les règles d’engagement ce week-end.

Masi a fait un ajout notable à ses notes d’avant course pour Abou Dhabi en disant que la FIA est en mesure d’appliquer des déductions de points pour les pilotes et les équipes s’ils estiment qu’il y a une infraction digne de cette punition dans des « circonstances exceptionnelles » lors de la finale de la saison.

De nombreuses personnes au sein de la Formule 1 ont clairement indiqué qu’elles souhaitaient voir le championnat des pilotes se décider entre Lewis Hamilton et Max Verstappen sur la bonne voie, mais leurs dures batailles au Brésil et en Arabie saoudite ont suscité la controverse en raison de la solide course entre les deux.

Verstappen mène techniquement le championnat du monde parce qu’il a une victoire supplémentaire sur Hamilton, et Wolff a déclaré qu’il était heureux de voir des lignes tracées pour les règles de course – pour chaque pilote, pas seulement pour l’homme Red Bull.

« Ce que nous avons vu au Brésil et peut-être aussi à Djeddah était une conduite controversée », a déclaré Wolff à Sky Sports F1.

« Par conséquent, je pense que c’était bien que cela se soit passé à Djeddah et je pense que c’est bien que le directeur de course soit venu en force pour dire ce qui se passe et ce qui ne se passe pas.

« C’est peut-être assez dissuasif pour les conducteurs. Ce n’est pas seulement Max, mais pour tous les pilotes, d’avoir une course propre le dimanche.

Les plus gros chocs de cette saison : #f1 pic.twitter.com/0i35lOnZzO – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 décembre 2021

Les deux rivaux du titre entrent dans la finale de la saison aux points, Hamilton ayant troqué le Néerlandais avec trois victoires consécutives en direction d’Abou Dhabi.

Mercedes a également mené Red Bull dans la lutte pour le championnat des constructeurs, ayant apparemment commencé derrière ses rivaux dans l’ordre hiérarchique concurrentiel.

Wolff a déclaré qu’il se blâmait pour leur début de saison plus lent, et il s’est dit heureux d’avoir même réduit la course au titre à ce stade.

« Je pense que les règles ont été modifiées d’une manière qui ne nous convenait pas, mais je dois m’en vouloir car nous aurions pu le repérer plus tôt », a-t-il déclaré.

« Peut-être que nous étions un peu trop confiants dans notre capacité à gérer, et clairement nous ne l’avons pas fait. Par conséquent, nous sommes maintenant vraiment à la recherche de ce championnat, c’est merveilleux.

« Nous ne pensions pas que cela était possible tout l’été et même au Brésil, lorsque nous avons été disqualifiés pour la course de sprint, et Max avait 18 points [lead], et du coup tu te retrouves tellement pénalisé que tu ne penses pas que tu vas gagner le championnat.

« Et nous y sommes, Abu Dhabi, à égalité de points, et allons-y rock and roll. »