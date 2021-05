Toto Wolff: Red Bull a enlevé 15 employés sur 100 Mercedes

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que sur ses 100 employés moteurs approchés par Red Bull, 15 avaient choisi de faire le changement.

Dans le cadre des préparatifs de Red Bull Powertrains pour fournir Red Bull et AlphaTauri à partir de 2022, une mission de braconnage assez fructueuse est en cours.

L’objectif était Mercedes, et jusqu’à présent, six membres du personnel ont été publiquement confirmés pour un prochain transfert de Mercedes au nouveau département des moteurs Red Bull.

Mais s’adressant à Sky F1 après les essais de vendredi au Grand Prix d’Espagne, Wolff a déclaré que Red Bull avait approché 100 membres du personnel de Mercedes High Performance Powertrains, recrutant avec succès 15 d’entre eux.

«Il est assez évident que si vous voulez créer une usine de moteurs au Royaume-Uni, il n’y en a qu’une, et c’est nous», a-t-il déclaré.

«Nous avons environ 900 employés là-bas et si vous en pêchez 15, c’est assez normal, mais ils sont principalement allés chercher le personnel de fabrication, donc ce n’est pas vraiment la performance, je suppose qu’ils veulent développer l’entreprise.

Le chef du programme des pilotes Red Bull, Helmut Marko, a déclaré que Mercedes proposait de doubler le salaire de son personnel restant pour les empêcher de faire défection dans l’équipe autrichienne.

Wolff craignait cependant que Red Bull puisse leur offrir de l’argent «triple», auquel cas la fidélité n’est plus importante.

«Je pense qu’ils ont approché une centaine de personnes et ils en ont peut-être 15, doubler les salaires est une chose mais si vous les triplez, à un certain stade, vous n’allez plus rivaliser même pour la loyauté», a-t-il admis.

«Je respecte tous ceux qui veulent défendre leur entreprise ou développer leur entreprise, et le moment des représailles n’est pas encore venu.

“Mais grâce au projet, c’est un mont Everest à gravir, j’aimerais me battre avec les groupes motopropulseurs Red Bull.”

À l’approche du GP d’Espagne, il y avait aussi beaucoup de discussions autour du pilote Mercedes Valtteri Bottas, à cause d’un rapport indiquant que l’équipe pourrait le remplacer à la mi-saison.

Bottas a cependant fait savoir aux médias à Barcelone que son travail était sûr, déclarant que seuls les pilotes Red Bull échangeaient pendant une saison, et maintenant Wolff a confirmé qu’il laisserait les «chaises musicales» à Red Bull.

“Absolument, à moins qu’il n’attrape la grippe et ne puisse pas conduire, il sera dans cette voiture”, a déclaré Wolff lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait confirmer catégoriquement le siège de Bottas pour le reste de 2021.

«Je ne vois aucune raison de changer, ce sont ces gars là-bas [points to the Red Bull motor home] qui aiment jouer aux chaises musicales, donc aucun changement prévu.

«Si vous n’êtes pas satisfait de votre femme et que vous commencez à en chercher d’autres, cela n’améliore pas vraiment la relation. J’essaie de travailler sur la relation avec mon chauffeur et d’obtenir le meilleur résultat pour lui avant de commencer à flirter avec quelqu’un d’autre.

