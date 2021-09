Toto Wolff : Red Bull doit « libérer » Alex Albon pour le transfert de Williams

in

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a fait demi-tour, affirmant maintenant qu’il n’autorisera Alex Albon à rejoindre Williams que si Red Bull le libère.

Lors du Grand Prix des Pays-Bas, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a révélé que des tentatives avaient lieu pour décrocher une place à Albon sur la grille de départ 2022, en nommant Williams et Alfa Romeo comme options.

Williams est apparemment la préférence d’Albon, mais Horner a déclaré que Mercedes essayait d’empêcher le mouvement de se produire.

Horner a affirmé qu’Albon avait été appelé “quatre fois” par Mercedes, qui lui disait de ne pas rejoindre Williams – un conflit d’intérêts résultant de l’accord de fourniture de moteurs de Mercedes avec la société Grove.

Au départ, cependant, Wolff a nié toute tentative de bloquer la signature d’Albon avec Williams pour 2022, ajoutant qu’il souhaitait voir le pilote thaïlandais revenir sur la grille.

Nyck de Vries, le pilote soutenu par Mercedes qui est également en lice pour un siège Williams, complique les choses.

Wolff a maintenant déclaré que Red Bull devait libérer Albon de son programme s’il devait être autorisé à rejoindre Williams.

“C’est une chose à propos du groupe motopropulseur et je pense qu’Albon, comme je l’ai dit hier, est un pilote qui mérite un siège en Formule 1”, a déclaré Wolff aux journalistes du Circuit Zandvoort, cité par The Race.

« Mais c’est difficile d’avoir un pilote Red Bull à 100 % sur un moteur Mercedes. Alors, heureux de travailler avec lui, du moment qu’ils le libèrent de son contrat Red Bull.

« Et de l’autre côté, nous soutenons évidemment Nyck de Vries et il est en pourparlers avec Williams pour obtenir le siège là-bas. Il y a donc pas mal de balles en l’air.

Wolff a également fait la lumière sur le contact de Mercedes avec Albon au cours des pourparlers avec Williams, appels que Horner avait dit à Albon d'”ignorer”.

Mais selon Wolff, Albon a été en “contact régulier” avec Gwen Lagrue, responsable du programme junior de Mercedes.

“Alex est en contact régulier avec Gwen Lagrue, qui dirige notre programme junior Mercedes, et ils discutaient avec James Vowles, notre responsable de la stratégie, des opportunités pour l’année prochaine”, a déclaré Wolff.

« Les choses sont toujours… modifiées, d’une certaine manière. On ne lui a pas dit de faire ou de ne rien faire, il s’agissait simplement d’explorer les opportunités pour Alex et pour Nyck à l’amiable entre Alex et le groupe.