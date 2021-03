Le patron de Mercedes, Toto Wolff, croit toujours que Red Bull est un «petit avantage» devant les Silver Arrows, malgré la victoire de Lewis Hamilton à Bahreïn.

À l’approche de l’ouverture de la saison à Bahreïn, on a beaucoup discuté pour savoir si Mercedes, qui a été si dominante ces dernières années, a pris du retard sur ses rivaux les plus proches de la saison dernière.

Les deux constructeurs ont passé la pré-saison à dire que leurs concurrents sont plus forts qu’eux, ne voulant apparemment pas entrer dans la campagne avec l’étiquette de favoris.

Max Verstappen est entré dans la course comme ça, cependant, après avoir pris la P1 dans les trois séances d’essais et aussi en Q3.

Il a eu une bataille épique avec Hamilton sur le circuit international de Bahreïn et a réussi à dépasser le septuple champion du monde avec seulement quelques tours à faire, mais il a été obligé de rendre sa place après avoir dépassé les limites de la piste, ce qui a finalement donné le gagner à Hamilton.

Wolff croit que la course de Bahreïn prouve que nous sommes dans une saison d’action serrée et passionnante.

Lorsqu’on lui a demandé sur Sky Sports F1 si nous étions dans une saison serrée, il a déclaré: «Oui, absolument, je pense que c’était une grande bataille de stratégies. Je pense que le rythme au début, Max l’avait à peu près sous contrôle.

«Nous avons pris une décision audacieuse en attaquant si tôt, avons gagné la position, avec le trafic c’était vraiment audacieux. Et puis nous avons pensé que nous faisions de même pour éviter le dégagement et nous savions que nous allions manquer de pneus et à la fin nous l’avons fait.

«Je pense que nous avons fait une petite erreur où l’arrière a probablement surchauffé un peu et Max a dû rendre la position car on nous a dit pendant la course que les limites de piste étaient soudainement imposées à nouveau et cela nous a valu la course, mais je pense [it was] un combat incroyable pour la première course.

«Je vois que ces gars (Red Bull) ont encore un petit avantage devant nous et il (Horner) sera moins grincheux la prochaine fois qu’il gagnera.»

#BahrainGP 🇧🇭 [L’IMAGE DU JOUR] Verstappen au large sur son dépassement et qui décide juste après de laisser passer Hamilton. Moment décisif dans la victoire. pic.twitter.com/iXMO8oLPu2 – DriveThrough (@ DT_F1_) 28 mars 2021

Les deux équipes ont opté pour des stratégies complètement différentes ce jour-là, ce qui a toutes contribué à l’excitation, et Wolff a admis qu’il avait fallu un peu de chance à son équipe pour l’emporter.

Alors qu’il était assis avec Christian Horner, Wolff a déclaré: «Je pense que le premier arrêt était vraiment bon, puis au deuxième, nous n’avions pas de rythme dans nos pneus, probablement parce que nous les avons poussés trop fort au début et Max était juste là. .

«Je ne sais pas si vous (Red Bull) avez pensé à la contre-dépouille à ce stade, mais nous devions la protéger, et comme Christian l’a dit, à un moment donné, nous pensions que nous n’allions pas arriver à la fin et c’était fondamentalement game over.

«Et puis, tout à coup, notre plan montrait cinq tours jusqu’à la fin comment il allait nous doubler, puis trois tours jusqu’à la fin, puis un tour jusqu’à la fin.

«Ensuite, à la fin de la course, je pense que c’était juste les bons dieux avec nous.»

