Toto Wolff refuse les interviews après une pratique lamentable

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a refusé les demandes des médias après une mauvaise journée d’entraînement avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

À l’approche de la sixième manche du Championnat du monde 2021, où Mercedes a perdu l’adhérence sur les deux fronts du titre face à Red Bull, Wolff craignait que le circuit urbain de Bakou ne joue pas avec les atouts de la W12.

Et, vendredi, ces craintes ont pris vie car les deux pilotes Mercedes n’ont pas réussi à éclairer les feuilles de temps lors des deux séances d’essais.

Lors des premiers essais, Lewis Hamilton (P7) avait sept dixièmes de retard sur le rythme établi par Max Verstappen et Bottas était encore une seconde derrière en P10.

Cela ne s’est pas amélioré pour les deux pilotes Mercedes en FP2, Hamilton a glissé à la 11e place et à un deuxième du leader Sergio Perez, tandis que Bottas a été ramené à la 16e place. Ni l’un ni l’autre n’ont trouvé d’amélioration au cours de leurs simulations de qualification.

À la suite de cette journée maussade, Wolff était directement en mode débriefing plutôt que de se rendre dans le paddock pour ses entretiens d’après-session habituels.

“Toto Wolff a refusé de sortir et de parler à aucun média”, a rapporté Simon Lazenby de Sky F1 depuis Bakou. « On peut comprendre ça.

“Il est allé directement parler à ses ingénieurs pour essayer de savoir ce qui s’est passé sur terre [today]. “

Cela signifiait qu’il appartenait à Christian Horner de Red Bull de discuter des malheurs de Mercedes lors de la journée d’entraînement d’ouverture, juste avant de dire à Wolff de “garder sa bouche fermée” sur la saga des ailerons avant et arrière entre les deux équipes.

“Vous pouvez le voir sur les superpositions que nous faisons que Mercedes a du mal sur les parties les plus lentes de la piste”, a déclaré Horner.

« Alternativement, vous pouvez voir que Ferrari est très forte là-bas, donc [for us] il s’agit simplement d’essayer d’être cohérent dans toutes les variantes de virages, mais je pense que nous avons un équilibre raisonnable.

Paul di Resta de Sky F1 a également suggéré que les températures plus chaudes jouent à nouveau leur rôle, un facteur connu qui a joué contre la voiture Mercedes dans le passé.

“Il fait un peu plus chaud et cela fait peut-être juste sortir la voiture de sa fenêtre”, a déclaré Di Resta.

« S’ils se qualifient P7 ou P8 ou la moitié du déficit par rapport à Red Bull, cela ne rend pas Mercedes à l’aise pour la course, même avec une voiture de course plus rapide. Ils sont tellement hors de position même si vous pouvez doubler sur cette piste.

“Tous les deux [Mercedes] les conducteurs marchaient de l’arrière du garage à leurs chambres avec leurs casques. Ils ne voulaient pas être arrêtés et interrogés.

«Et Toto Wolff était dans une marche assez rapide pour se lever dans ce bureau. Ils seront ici au plus tard ce soir.

