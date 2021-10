Toto Wolff répète qu’il est difficile pour Lewis Hamilton d’appeler les pneus depuis le cockpit

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, soutient que Lewis Hamilton n’était pas dans la position idéale pour décider de sa stratégie au Grand Prix de Turquie.

Hamilton possédait sans doute la voiture la plus rapide de sa Mercedes W12 à Istanbul Park, bien que son temps de qualification P1 n’ait pas été suffisant pour la pole grâce à une chute de 10 places sur la grille, encourue pour avoir pris un nouveau moteur à combustion interne.

Mais sa progression rapide dans l’ordre le jour de la course a été interrompue par l’intervention de Sergio Perez, le pilote Red Bull gardant Hamilton à distance avec une bonne conduite défensive, forçant Hamilton et Mercedes dans une stratégie de territoire difficile.

Une fois que Perez était au ravitaillement, Hamilton voulait maintenir sa position de piste en P3 et essayer d’aller jusqu’au bout avec les pneus intermédiaires avec lesquels il avait commencé, résistant aux demandes initiales de Mercedes pour qu’il vienne au stand.

Huit tours après ce premier appel, il s’arrêterait comme demandé, mais était furieux d’apprendre qu’il était tombé en P5 derrière Perez et Charles Leclerc.

Hamilton n’a pas pu faire impression sur le duo alors qu’il franchissait la ligne P5, un incident stratégique sans doute des deux côtés.

À l’époque, Wolff a déclaré qu’il était toujours difficile pour Hamilton de connaître le contexte complet de sa course à l’intérieur de la voiture, et c’est une conviction à laquelle il s’en tient.

« Je pense que dans la voiture, il est toujours très difficile d’évaluer votre position dans la course », a déclaré Wolff par GPFans.

«Nous aurions pu soit le jouer de manière très conservatrice et l’opposer quand [Max] Verstappen, Perez à l’époque a piqué puis s’est battu sur la bonne voie. [We would have] sortir probablement derrière Perez et se battre pour P4, P3 sur la bonne voie.

« L’autre chose était d’essayer d’aller longtemps et soit de penser qu’il s’agit d’une transition vers un pneu sec ou de ne plus s’arrêter. Il y avait donc deux options possibles qui sonnaient plutôt bien.

« Malheureusement, le rythme a baissé beaucoup plus vite que ce dont nous aurions eu besoin pour rester troisième, voire quatrième ou cinquième. On a failli perdre la fenêtre contre Gasly et puis on a décidé de consolider la cinquième.

« Donc, je pense qu’avec le recul, j’aurais fait 10 tours plus tôt et je me serais battu en piste et j’aurais terminé troisième ou quatrième. Mais il y avait beaucoup plus à gagner de l’autre variante plus dynamique.