Toto Wolff révèle les réponses de Red Bull à ses SMS de félicitations

Toto Wolff a révélé les réponses qu’il a reçues de Max Verstappen et Christian Horner à ses SMS les félicitant pour le championnat du monde.

Mercedes et Red Bull ont été mêlés à une bataille acharnée tout au long de la saison 2021 de Formule 1, au cours de laquelle les relations entre les équipes et les pilotes vedettes respectifs ont approché le point d’ébullition.

Wolff et son homologue Red Bull Christian Horner ont commencé à ressembler à quelques managers de football en conflit, ou même à des boxeurs lors d’une grosse accumulation de combat, alors qu’ils échangeaient des jibes dans les médias.

Les choses étaient un peu plus cordiales du côté des pilotes, même si la rivalité entre Verstappen et Lewis Hamilton a atteint un crescendo au Grand Prix d’Arabie saoudite lorsque le septuple champion du monde a accusé le jeune prétendant de l’avoir « testé des freins ».

En fin de compte, lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, c’est la FIA qui est devenue le centre de la controverse alors que Mercedes et Red Bull ont remporté un titre chacun. Mercedes est repartie avec une huitième couronne consécutive des constructeurs, tandis que Verstappen a arraché le championnat des pilotes à Hamilton au milieu d’un point culminant très controversé.

Bien que Mercedes soit furieuse de ce qui s’est passé à Yas Marina, protestant contre le résultat de la course et déclarant son intention de faire appel, ce qu’elle n’a pas fait, Wolff s’est néanmoins senti capable d’envoyer des SMS de félicitations à Horner et Verstappen.

Et malgré l’animosité qui a imprégné une campagne aussi tumultueuse, ses paroles ont été appréciées à en juger par les réponses.

Les GPFans rapportent que Wolff a déclaré que Verstappen lui avait répondu par SMS : « Merci beaucoup. Ce fut une bataille difficile, j’attends avec impatience l’année prochaine.

Quant à Horner, Wolff aurait déclaré : « Il a écrit que c’était un bon duel et que nous ne devons pas oublier que nous sommes huit fois champions des constructeurs.

Cela ajoute une crédibilité supplémentaire à la théorie selon laquelle sous toutes les joutes verbales, il existe un respect sous-jacent entre les équipes, le plus souvent observé en dehors du paddock.

Cela a été illustré lorsque Verstappen et Wolff se sont rencontrés dans un restaurant à Monaco alors que la bataille pour le championnat approchait de son apogée.

Verstappen a révélé : « La relation – je pense que je peux être une personne indulgente, mais pour le moment, tout est encore si nouveau… qu’il vaut mieux ne pas trop en parler.

«Mais j’ai vu Toto à Monaco avant l’Arabie saoudite, j’ai dîné et il était assis à la table à côté de moi et nous avons discuté. Il va bien sûr à fond pour son équipe et je sais que la mienne fait aussi tout ce qu’elle peut.