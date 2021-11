Toto Wolff révèle que l’aileron arrière de Mercedes a échoué au test de « 0,2 millimètre »

Toto Wolff a déclaré que l’aileron arrière de Lewis Hamilton était de « 0,2 millimètre » au-dessus du maximum de 85 mm, ajoutant qu’il n’était pas satisfait de la façon dont la situation s’est déroulée.

Hamilton a décroché la pole position pour les qualifications de sprint du Grand Prix de Sao Paulo, dépassant Max Verstappen de 0,4 seconde vendredi.

Peu de temps après, la FIA a annoncé que l’aileron arrière de Hamilton faisait l’objet d’une enquête après que le directeur technique de la FIA, Jo Bauer, a déclaré qu’il n’avait « pas rempli » l’écart maximal entre les volets.

Selon l’article 3.6.3 du Règlement Technique F1, lorsque le volet DRS est ouvert, la distance entre les éléments doit être « comprise entre 10 mm et 85 mm ». Tout ce qui est plus gros est illégal.

Reprenant une audience samedi matin, les commissaires de course ont annoncé plus tard que Hamilton avait été disqualifié de la séance de qualification car la « voiture n’était pas conforme » au règlement.

Wolff dit que c’était juste 0,2 millimètre au-dessus du maximum alloué.

«Je pense que le processus est passé de nous dire, découvrir que nous avons légèrement échoué au test, nous parlons de 0,2 millimètre, à ne pas permettre que cela soit corrigé, comme le serait le protocole normal, mais plutôt qu’il soit signalé à les stewards, la balle était sortie du pistolet », a-t-il déclaré selon Autosport.

«Je pense que cela a mis les commissaires dans une situation très difficile pour trouver le bon jugement. Mais, pour être honnête, jusqu’à la fin de l’après-midi, nous pensions que tout allait bien. »

La raison pour laquelle il pensait que tout irait bien est que ce n’était pas un problème de conception, mais plutôt que l’aile était cassée.

Il expliquait samedi soir : « L’aile était endommagée. Un côté allait bien, le milieu allait bien. Le côté droit n’allait pas bien, et cela signifie que nous avions en fait un désavantage en termes de performances.

« Nous avons donc pensé que, compte tenu de tous ces aspects, la FIA dirait qu’il y a eu des dommages et donc que nous n’étions pas en infraction avec le règlement. Ils ont également dit qu’il ne s’était rien passé avec l’intention de notre part.

« Mais ensuite nous lisions disqualifié, ce qui honnêtement, je ne pouvais pas le croire. »

Quant à ce qui n’allait pas avec l’aile, Wolff dit que Mercedes ne sait pas ce qui a causé le problème.

L’aileron arrière de Hamilton a été confisqué par les commissaires vendredi soir, Wolff révélant que l’équipe ne l’avait pas encore récupéré pour l’examiner de plus près.

« Nous n’avons pas récupéré l’aile », a-t-il déclaré. « L’aile est restée avec la FIA tout le week-end, et nous n’avons pas pu évaluer quels étaient les dommages au-delà de l’aspect visuel de notre numéro un. [mechanic] Nathan [Divey] eu pendant la réalisation du test. Il est revenu et a dit que quelque chose n’allait pas à cause du comportement étrange de l’aileron arrière.

Hamilton a rebondi lors des qualifications de sprint de samedi pour terminer P5 et alignera P10 sur la grille de Sao Paulo car il a une pénalité de cinq places pour avoir affronté un cinquième ICE pour la saison.