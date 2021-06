Toto Wolff revient sur le jeu de blâme de Valtteri Bottas

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les médias avaient “gâché” sa réaction à l’échec de l’arrêt au stand de Valtteri Bottas à Monaco.

Monaco a été un week-end de course très décevant pour le pilote vedette de Mercedes, Lewis Hamilton, et après que le Britannique se soit qualifié P7 avant de rester coincé au milieu de terrain tout au long de la course, tout espoir reposait alors sur les épaules de Valtteri Bottas.

Et le Finlandais faisait du très bon travail, courant en P2 au moment où Mercedes l’a appelé pour son arrêt obligatoire aux stands.

C’est à ce moment-là que tout s’est effondré. Un écrou de roue sur le pneu avant droit usinerait sur l’essieu, ne laissant aucune chance de retirer le pneu.

Avec cet incident intempestif, la course de Bottas était terminée, encore plus épuisante étant donné qu’elle était complètement hors de son contrôle. Ou était-ce?

Les commentaires de Wolff après l’incident semblaient rejeter la faute sur Bottas pour ce qui s’était passé.

“Valtteri s’est arrêté un peu trop tôt”, a déclaré Wolff, cité par Auto Motor und Sport, indiquant qu’il était légèrement en deçà de ses marques.

« Cela signifiait que le mécanicien devait appliquer la clé à chocs en biais. L’angle gênant a endommagé l’écrou de roue et nous n’avons pas pu le faire tomber.

Mais lorsqu’il s’est adressé aux médias lors du tour suivant en Azerbaïdjan, Wolff a clairement indiqué qu’il ne rejetait pas la faute sur Bottas et qu’au lieu de cela, les journalistes avaient fait un « gâchis » de ses propos.

“Les médias ont gâché ce qui a été dit”, a-t-il déclaré à Sky Italia.

« C’est toujours difficile quand la voiture n’est pas dans une position parfaite. Mais nous ne voyons pas la position parfaite [from any driver]. Valtteri n’a commis aucune erreur.

Néanmoins, Monaco était le dernier exemple de ce qui semble être une tension croissante dans la relation Bottas/Mercedes.

Le Finlandais fait partie de l’équipe sur des contrats glissants d’un an depuis 2017, mais avec les jours apparemment révolus de la domination inégalée de Mercedes, il semble qu’une autre prolongation d’un an pour Bottas soit de plus en plus improbable.

