Toto Wolff s’attend à ce que les nouveaux moteurs soient retardés jusqu’en 2026

Toto Wolff et Christian Horner ne sont pas d’accord sur grand-chose cette saison, mais ils semblent d’accord pour retarder d’un an les nouvelles règles du moteur de la F1.

La prochaine évolution des groupes motopropulseurs de Formule 1 devrait être introduite en 2025, mais le directeur de l’équipe Red Bull, Horner, a déclaré qu’il serait “plus judicieux de faire le travail correctement pour 2026”.

Il n’y a pas eu beaucoup de terrain d’entente récemment entre les patrons des deux protagonistes du Championnat du monde de cette année, qui ont échangé des jibes, mais c’est un domaine dans lequel ils semblent être unis.

Le copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1 Wolff a donné son avis après une réunion des parties prenantes des moteurs de Formule 1 au Red Bull Ring le week-end dernier, à laquelle ont également participé des représentants des futurs constructeurs potentiels Audi et Porsche.

Cela permettrait de réduire considérablement les coûts de retarder d’un an les nouveaux moteurs, étant donné que les équipes devront investir la saison prochaine dans de toutes nouvelles voitures en raison du changement radical de la réglementation.

“Il est possible que nous trouvions un compromis, que nous avancions l’utilisation de l’essence verte d’un an ou deux et que nous étendions les règles actuelles d’un an”, a déclaré Wolff, cité par SoyMotor.

“Il est possible que tout le monde veuille être prêt en 2026 car la F1 devrait être un exemple.”

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, qui a aidé à présider la réunion en Autriche, a estimé que les discussions avaient représenté un “bon pas” dans la détermination de la voie à suivre pour 2025 et au-delà – et a déclaré que le concept turbo hybride, introduit en 2014, restera.

“Hybrid sera là, bien sûr”, a déclaré l’Italien. « L’accent sur l’avenir sera davantage mis sur l’hybridation de notre moteur. Les fondamentaux de tout ce moteur resteront.

Jusqu’à cette année, avec Mercedes derrière Red Bull de manière significative dans les deux championnats après neuf courses, l’équipe de Wolff avait complètement dominé l’ère turbo hybride.

L’Autrichien a ajouté : « Je ne sais pas quelle sera la solution, mais nous avons besoin d’un groupe électrogène qui soit également représentatif dans le domaine de l’électrification.

“Mais en même temps nous devons le développer avec un budget bien en deçà de ceux actuels… et que les biocarburants en constituent une part essentielle.”

Wolff a déclaré que “la route doit s’arrêter pour les moteurs six cylindres actuels”.

« Nous n’avons pas à réinventer la roue, il suffit d’optimiser la partie électrique avec l’utilisation de carburants durables. C’est la bonne direction.

