Toto Wolff s’attend à un Lewis Hamilton « en colère » pour la confrontation au titre

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, pense qu’un Lewis Hamilton « en colère » s’attaquera à Max Verstappen à Abu Dhabi.

Verstappen a décroché la pole position pour le titre décisif à Yas Marina, plaçant sa Red Bull en tête de la grille, à plus de trois dixièmes de son rival pour le championnat.

Les deux pilotes sont à égalité avec 369,5 points, donc Hamilton ne peut pas se permettre d’être toujours derrière Verstappen sous le drapeau à damier.

Cependant, le septuple champion est souvent à son meilleur lorsque les chances sont contre lui, et partant à la chasse une dernière fois en 2021, Wolff soutient son pilote «en colère» pour attaquer, sans aucun discours d’encouragement de sa part.

Interrogé par Sky F1 sur ce qu’il devra dire à Hamilton ce soir, Wolff a répondu : [Verstappen] vers le bas.

« Nous sommes sur le pied arrière, et parfois il faut voir les points positifs, parfois ce n’est pas mal comme point de départ. »

Une différence majeure pour le départ de la course est que Verstappen lancera sur le pneu tendre C5, après avoir mis à plat son ensemble de nouveaux médiums au cours de la Q2.

Hamilton aura quant à lui le caoutchouc moyen pour le départ, la stratégie que Wolff préfère.

😁💬 « Max a fait un super tour aujourd’hui, nous ne pouvions tout simplement pas rivaliser avec ce temps là à la fin. « Nous sommes en bonne position, j’aimerais penser, avec nos pneus demain et j’espère que nous pourrons faire une bonne course. » @LewisHamilton a toujours le sourire pic.twitter.com/LhdIZq40J9 – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 11 décembre 2021

« Oui, à partir de P2, beaucoup plutôt en commençant par le milieu », a confirmé Wolff.

« Nous aurions un léger désavantage au départ, je suppose, et les six, sept premiers tours s’il [Verstappen] roule vite.

« S’il y parvient, ce n’est pas un gros avantage pour eux, mais nous pouvons aller plus longtemps, nous pouvons également opter pour un dégagement agressif et essayer de contrôler la position sur la piste.

« Donc, du jour au lendemain, nous exécuterons de nombreux programmes et algorithmes pour voir où cela se termine. »

Cependant, Wolff se méfie du rythme de Red Bull en course, ayant été impressionné par ses performances sur les longs relais vendredi.

Lorsqu’on lui a demandé si Verstappen avait le vrai avantage de rythme en qualifications, Wolff a répondu : « Ils l’avaient, je suis aussi inquiet pour demain parce que leurs longs relais étaient bien meilleurs vendredi, mais nos pneus n’étaient tout simplement pas dans la fenêtre, les leurs l’étaient.

« Et vous pouviez voir que Q1, Q2 était la nôtre, ressemblait à une course assez facile, puis soudain vous perdez toutes les performances.

« Le rythme était là [in the long runs], évidemment sur les longs relais tu ne sais pas parce que… la voiture qui sera plus rapide demain gagnera la course, peu importe qui part avec quel pneu.

« Et nous devons juste nous appuyer sur cela et récupérer, puis, espérons-le, sortir vainqueurs demain. »

Ce que Hamilton ne peut pas se permettre, c’est de perdre des places au départ face aux autres coureurs en pneus tendres, avec Lando Norris de McLaren en P3, et Sergio Perez de Red Bull également en deuxième ligne, constituant une menace immédiate.

Mais alors que ce serait un coup de pouce majeur pour Hamilton de conserver au moins P2 hors de la ligne, Wolff a tenu à rappeler exactement qui est au volant de ce W12.

« S’il peut le garder en P2, c’est évidemment un avantage, si vous perdez plus de positions, cela devient plus difficile, mais c’est une course longue, et c’est Lewis Hamilton dans la voiture », a déclaré Wolff.

Le circuit de Yas Marina a été réorganisé avant ce week-end de course crucial, l’objectif principal étant de permettre aux voitures de suivre de plus près un tour fluide, favorisant ainsi les opportunités de dépassement.

Wolff s’attend toujours à ce que la dégradation des pneus soit le facteur déterminant si Hamilton doit dépasser Verstappen en piste.

Sur la suggestion que la dégradation des pneus pour Verstappen pourrait être la seule opportunité de dépassement pour Hamilton, Wolff a déclaré : décalage des pneus.

« Et pour créer cela, vous devez évidemment avoir une stratégie totalement différente. »

Hamilton aurait idéalement aimé que son coéquipier Valtteri Bottas soit à proximité pour le départ, dans ce qui est la dernière course du Finlandais en tant que pilote Mercedes.

Au lieu de cela, il commencera P6, donc Wolff attendra les deux premiers tours pour déterminer le rôle que Bottas peut jouer.

« Si vous voyez les écarts entre P3 et Valtteri P6, je pense que tout était à un dixième près, c’est dommage car l’avoir là-bas [sic] aurait aidé », a déclaré Wolff.

« C’est malheureux que vous commenciez au milieu de ce groupe et que vous ayez juste besoin de passer le premier ou les deux premiers tours, puis nous verrons comment nous pouvons revenir. »