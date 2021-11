Toto Wolf est prêt pour une « conduite plus sale » après que Max Verstappen n’a pas été pénalisé pour l’incident avec Lewis Hamilton au Brésil.

Avant le week-end de course au Qatar, l’accent était mis sur ce que la FIA déciderait après que Mercedes ait demandé le droit de revoir l’incident du virage 4 entre les deux prétendants au titre à Interlagos.

Il a finalement été annoncé entre FP1 et FP2 que la demande avait été refusée, confirmant que le Néerlandais ne recevrait aucune pénalité pour, aux yeux de beaucoup, avoir forcé Hamilton hors circuit.

Wolff a été surpris par cela et pense que le précédent qu’il crée pourrait conduire à une conduite plus sale lors des dernières manches de cette saison.

« Je pense que c’est un résultat très surprenant », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Parce que cela n’a rien à voir avec la façon dont le Brésil a été jugé – je pense que c’est de l’eau sous le pont – à mon avis, ce que cela dit, c’est que vous pouvez vous lancer dans un virage et détruire l’autre voiture hors ligne.

« Cela peut évidemment conduire à une conduite beaucoup plus sale à l’avenir, et ce que j’ai dit à certaines des parties prenantes, c’est que nous ne voulons pas avoir une situation désordonnée demain, en Arabie saoudite, à Abu Dhabi, car ce serait vraiment mauvais. «

L’Autrichien affirme également que d’autres conducteurs ont exprimé leur surprise quant à la décision lors du briefing du conducteur.

« Tous les pilotes qui se sont exprimés ont dit que c’était une décision qui les avait surpris et qu’évidemment vous devez adapter votre style de conduite à cette nouvelle situation », a-t-il ajouté.

« Alors oui, toujours surprenant pour tous ceux qui sont dans la voiture et pour nous aussi. »

À venir pendant la pause entre FP1 et FP2, Toto Wolff et Christian Horner sont en conférence de presse FIA ​​🍿 #F1 pic.twitter.com/fo9T7NplsK – PlanetF1 (@Planet_F1) 19 novembre 2021

Red Bull et Mercedes sont passés de l’affrontement en piste au Brésil à l’affrontement au Qatar avec Verstappen équipe méfiante à propos de l’aileron arrière de son rival et menaçant de protester.

Wolff pense qu’on se concentre trop sur de telles questions et veut se concentrer sur la course.

«Je pense qu’il y a un peu trop d’attention et d’emphase sur la politique et les discours détraqués hors piste. Je pense que nous devons nous concentrer sur la piste », a-t-il déclaré.

Les choses se sont plutôt bien passées pour lui en qualifications avec Hamilton en pole position, même si Verstappen a réussi à séparer le Britannique et son coéquipier Valtteri Bottas.

C’est exactement ce que Mercedes voulait, penser que P3 est une meilleure position de départ que P2.

« Je pense que probablement P1 et P3, c’est la version pour laquelle nous aurions opté, car c’est sur la ligne la plus propre… », a déclaré Wolff.

« Donc, nous devrions être bien là-bas, mais on ne sait jamais. Si Max prend un bon départ et parvient à conserver l’avance ou sort du premier virage en tête, c’est évidemment beaucoup plus difficile.