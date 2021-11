Toto Wolff s’énerve sur les changements d’aile du parc fermé de Red Bull

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a parlé de double standard après que Red Bull ait à nouveau changé d’aile dans des conditions de parc fermé.

Le Grand Prix de Sao Paulo a livré l’excitation sur la piste, mais en plus de la course, Mercedes et Red Bull ont fourni plus de drame, et une fois de plus, il a entouré les ailes.

La FIA disqualifierait Lewis Hamilton de Mercedes du classement des qualifications après que son emplacement DRS ait dépassé l’écart maximum de 85 millimètres, une décision qui a choqué Wolff, mais Mercedes l’a néanmoins pris au menton et n’a pas fait appel.

Mercedes n’a pas été autorisée à résoudre le problème de l’aileron arrière, même si la FIA avait déclaré qu’il s’agissait d’un problème, et non d’une violation intentionnelle.

Ainsi, le problème a refait surface lorsque Wolff a entendu dire que Red Bull pouvait travailler sur l’aileron arrière de la voiture de Verstappen dans des conditions de parc fermé, le même week-end où Mercedes s’était vu refuser cette chance.

Lorsque Martin Brundle lui a demandé s’il était un homme heureux ce week-end au Brésil, Wolff a répondu : « Non, je ne le suis pas, c’est jugé de deux manières différentes ici dans le sport en ce moment.

« Nous venons d’apprendre pour la troisième fois consécutive que Red Bull a été autorisé à changer des parties de son aileron arrière sous parc fermé.

« Nous devons clarifier cela avec la FIA.

« Dans le parc fermé il y a des règles [you need to stick to] et si cela devient une routine au point où vous changez les mêmes pièces trois fois de suite et qu’une autre équipe est disqualifiée par un changement qui était nécessaire en raison d’un problème de fiabilité… mais vous savez, je ne veux pas me plaindre [as the grid] est le mauvais endroit [to discuss]. «

Un document publié par la FIA juste avant la course indiquait clairement que le « volet supérieur d’aile arrière » et « l’amortisseur de volet d’aile arrière » faisaient partie des pièces que Red Bull avait modifiées sur le challenger de Verstappen dans des conditions de parc fermé au Grand Prix de Sao Paulo.

C’est ce dont Toto est mécontent. La doc FIA révèle les modifications autorisées apportées au parc fermé. Notez les ajustements de l’aileron arrière… pic.twitter.com/x23otHvaUz – PlanetF1 (@Planet_F1) 14 novembre 2021

Horner était légèrement confus au sujet de l’affirmation de Wolff inférant que Red Bull n’avait apporté aucune modification à l’aileron arrière à Sao Paulo.

Il a également souligné que les problèmes, dans son esprit, étaient complètement séparés lorsqu’on l’interrogeait sur les griefs de Wolff; alors que Red Bull obtenait l’autorisation d’effectuer une réparation sur ce qui était déjà une aile légale, Mercedes avait échoué à un test de légalité sur la leur.

« Ce dont Toto parle est quelque chose de complètement différent », a également déclaré Horner via Sky F1.

« Leur voiture a évidemment échoué à un test et c’était un test binaire. Je pense que Toto fait référence à une réparation que nous avons effectuée au Mexique et qui a été autorisée avant les qualifications.

« Vous comparez du fromage et des œufs [comparing Red Bull’s rear wing fix compared to Hamilton’s DRS issue]. «