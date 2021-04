Lewis Hamilton a plaisanté à Toto Wolff «s’est arraché des parties de ses cheveux» et est devenu «chauve» lorsque le champion du monde s’est écrasé avec Nico Rosberg à Barcelone en 2016.

Au cours de leurs quatre années ensemble chez Mercedes, Hamilton et Rosberg ont souvent été le scénario de chaque week-end de course alors que les deux se battaient sans cesse l’un contre l’autre, allant souvent à l’encontre des ordres de l’équipe juste pour prendre le dessus sur l’autre.

Inévitablement, cela a conduit à des affrontements sur et hors piste, peut-être pas plus mémorables qu’au Grand Prix d’Espagne en 2016.

Avec Rosberg en tête au premier tour, Hamilton a tenté de se frayer un chemin devant son coéquipier à l’intérieur, mais l’Allemand est venu protéger sa position et le désormais sept fois champion du monde a fini par tourner dans son collègue Mercedes, laissant les deux. les dans le gravier et hors de la course.

Peut-être sans surprise, c’était le plus en colère que Hamilton ait vu le chef d’équipe Wolff.

Discutant de l’incident sur une vidéo YouTube de Mercedes, Hamilton a déclaré: «Le plus en colère que j’ai jamais vu Toto est probablement… cela aurait été l’une des fois où Nico et moi nous sommes écrasés. Barcelone est probablement la plus en colère qu’il ait jamais eue.

« Ouais … eh bien, ouais, » sourit-il quand Valtteri Bottas lui demanda si Wolff était furieux. «J’ai vraiment vu des plaques chauves. Je pense qu’il a arraché des parties de ses cheveux et qu’il a dû récupérer du gazon pour les repousser!

Ces fameux gros plans du paddock de Wolff ne viennent pas seulement de Hamilton, son coéquipier Bottas se souvenant également d’un moment de colère de son patron.

Il a identifié le 200e Grand Prix de Mercedes en Formule 1 comme le comble de cette colère, le jour où l’équipe s’est habillée en tenues rétro, y compris le directeur de l’équipe lui-même qui s’est présenté avec des accolades et un fedora.

Ce n’était pas un jour pour célébrer à la fin cependant, avec Hamilton et Bottas envoyés en rotation et Wolff a déclaré à l’époque que «cela ne pouvait tout simplement pas aller bien pire».

Bottas a déclaré: «Je pense qu’il n’était pas si heureux en Allemagne 2019. Nous n’avons pas obtenu de points pour l’équipe.

«Quand je me suis écrasé, oui, j’étais sur pour obtenir au moins quelques points et j’ai shunté.

«Nous portions tous ces tenues spéciales et puis je me souviens qu’il avait dit après la course que c’était la dernière fois que nous jouerions au carnaval lors d’un week-end de course.»

