Toto Wolff s’excuse auprès de Red Bull pour la “petite erreur” de Valtteri Bottas

in

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que l’équipe assume l’entière responsabilité de l’accident du premier tour en Hongrie qui a anéanti Red Bull.

Bottas s’est enfermé sur une piste glissante au début du virage 1, heurtant le dos de Lando Norris qui est ensuite entré en collision avec Max Verstappen de Red Bull.

Après ce premier contact, la Mercedes de Bottas a ensuite percuté Sergio Perez dans l’autre Red Bull, les éliminant tous les deux de la course.

Verstappen a pu continuer, mais avec une RB16B lourdement endommagée, et P10 était l’étendue de sa récupération, ne lui rapportant qu’un seul point.

C’est la deuxième fois en autant de courses qu’une Mercedes entre en collision avec Verstappen, laissant le Néerlandais extrêmement frustré, et pour cela Wolff ne peut que s’excuser.

“Je comprends parfaitement les sentiments, tout ce que je peux faire, c’est nous en prendre à nous”, a déclaré Wolff à Sky F1.

« C’était une petite erreur d’être trop tard sur les freins, et j’ai sorti Lando et les deux Red Bull.

« Ce n’est pas comme ça que les choses devraient se passer, mais sous la pluie, cela peut être assez délicat. Je pense qu’il [Bottas] a été pris en sandwich et puis au moment où il a fermé [in], ils ont freiné un tout petit peu plus tard.

“Comme je l’ai dit, c’est une petite erreur qui a causé un si gros accident, qui leur a coûté beaucoup de points, et peut-être deux voitures sur le podium, donc nous en sommes désolés.”

Le poleman Hamilton a réussi à éviter le chaos, mais à la reprise de la course, le Britannique était le seul pilote à prendre le départ arrêté plutôt que de se ravitailler en pneus slicks.

Cela signifiait qu’une fois que le septuple champion du monde s’était arrêté un tour plus tard, il était sorti dernier, mais c’était une décision que Wolff soutient.

“Pour être honnête, je pense que nous avons fait absolument la bonne chose”, a-t-il déclaré.

« Il n’y a personne dans l’équipe qui aurait fait autrement, en tant que voiture de tête, il est toujours difficile de prendre une décision, et si vous êtes le seul à prendre le relais, vous sortez dernier.

“Et il y a la difficulté de sortir du stand parce que tout le monde est aux stands, et à quel point il semblait que nous étions un peu seuls là-bas sur la grille et évidemment cela a joué contre nous.

« Avec le soleil, il s’est asséché si rapidement qu’en un tour, il était en fait sec, et ces choses peuvent arriver. Je suis absolument derrière la décision de rester en dehors et c’est pourquoi je vais bien.

« Je pense que nous aurions pu jouer en tant que voiture de tête et arriver également avec un résultat désastreux, et si cela s’était produit, les gens auraient dit que nous avons fait une erreur, c’est donc la bonne décision.

“Je pense que si seulement cinq voitures [were] là-bas, cela serait resté là-bas, nous aurions probablement eu une bien meilleure course.

Hamilton : « Je vais bien. J’ai eu de très gros vertiges et tout est devenu un peu flou sur le podium. Je me suis vraiment battu toute l’année avec la santé, en restant en bonne santé après ce qui s’est passé à la fin de l’année dernière (quand il a contracté Covid), et c’est toujours une bataille.” – Andrew Benson (@andrewbensonf1) 1er août 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Hamilton réussirait une autre course de récupération magistrale, bien que cette fois-ci P3 était sa position finale, un résultat que Wolff pensait être peut-être du « karma » après l’erreur de Bottas.

“Les choses arrivent, et à la fin de la journée, vous savez ce qu’il en est du karma…”, a réfléchi Wolff.

« Peut-être que nous n’aurions pas dû prendre tous les points aujourd’hui ? »

Hamilton aurait très bien pu prétendre à la victoire, mais cette opportunité a disparu grâce à une défense héroïque de Fernando Alonso d’Alpine, qui a retardé Hamilton pendant de nombreux tours.

Et ce sont ces actions d’Alonso qui, selon Wolff, ont assuré la victoire à son coéquipier Esteban Ocon.

“Je pense qu’Alonso était juste l’Alonso que nous connaissons, combattant et défendant comme il le pouvait”, a expliqué Wolff.

“Il a fait gagner la course à son coéquipier parce qu’un tour ou deux plus tard, nous l’aurions probablement obtenu, et c’est un bon podium, c’est bon pour le sport.”