Toto Wolff soutient la demande d’augmentation de puissance du moteur Honda

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a maintenu son évaluation selon laquelle le nouveau groupe motopropulseur de Honda a amélioré les performances de Red Bull et AlphaTauri.

Honda a présenté son deuxième groupe motopropulseur de la saison 2021 avant le Grand Prix de France, ce à quoi Wolff a fait référence après avoir vu Red Bull remporter une troisième course consécutive – la première fois que cela se soit produit à l’ère du turbo hybride.

La mention de Wolff d’un “énorme pas en avant” fait par Honda avec leur dernier moteur a laissé le patron de Red Bull Christian Horner perplexe face à l’affirmation, car le nouveau groupe motopropulseur n’a pas été accompagné d’une augmentation de la puissance.

Mais Wolff a plutôt doublé les commentaires de Honda et a déclaré que des gains de performances peuvent toujours être trouvés même si le développement du moteur est gelé.

“Vous pouvez le faire, si vous augmentez la durabilité, vous pourrez peut-être en tirer plus de performances, même si vous avez presque le même matériel”, a déclaré Wolff, cité par SpeedWeek.

“Ils ont clairement fait un grand saut, plus grand que nous, vous pouvez le voir maintenant dans les lignes droites, il n’y a pas de dépassement pour le moment.”

Mercedes se dirige ensuite vers le territoire ennemi avec deux courses au Red Bull Ring de Spielberg, en Autriche.

Wolff craint que le moteur de Honda puisse jouer un grand rôle pour apporter encore plus de succès à leurs rivaux au titre.

“Quel avantage nous avions dans les lignes droites, nous n’en avons plus”, a admis Wolff.

« Et monter la colline sous tension, c’est la seule chance que vous ayez. Ou dans la ligne droite suivante, il suffit d’être plus rapide et nous ne le sommes pas pour le moment.

“La voiture ne sera pas contente des virages trois et cinq [in Austria]. “

On a également demandé à Wolff ce qui était le plus important pour lui : un huitième doublé consécutif de championnat du monde en 2021 ou les trois prochaines années sous un nouveau règlement ?

“Les deux sont tout aussi importants pour moi”, a répondu Wolff.

« Il faut prendre en compte : la réglementation 2022 restera comme ça pendant quelques années, les étapes qui se produisent actuellement sont énormément plus fortes qu’avec la voiture actuelle.

«Tout écart que vous comblerez sera très difficile à rattraper l’année prochaine. Mais il faut être prudent. Si vous pensez que vous êtes trop intelligent et que vous arrêtez tôt et que vous arrivez à la conclusion que ce n’était pas suffisant, vous avez non seulement gâché un championnat du monde, mais aussi celui d’après.

