La victoire dominante de Valtteri Bottas au GP de Turquie a renforcé les espoirs de Toto Wolff que son pilote puisse influencer la bataille pour le titre des pilotes.

Mercedes arborait clairement le package le plus rapide à Istanbul Park, mais avec Lewis Hamilton tombant à la 11e place sur la grille grâce à une pénalité de 10 places, c’était au tour de Bottas qui a hérité de la pole pour tenir la promesse de Mercedes.

Et c’est exactement ce que le Finlandais a fait, remportant une première victoire de la campagne, bien que Max Verstappen de Red Bull ait repris la tête du championnat des pilotes après avoir terminé P2.

Hamilton a maintenant six points à rattraper sur Verstappen avec six tours à jouer s’il veut décrocher ce huitième titre record, et le patron de Mercedes, Wolff, soutient Bottas pour jouer ce rôle de soutien clé.

« Ce n’est peut-être pas son dernier [win] cette saison parce que ce qu’il a livré était tout simplement incroyable », a déclaré Wolff de la performance de Bottas en Turquie, cité par GPFans.

« Il a commencé avec une facilité depuis la pole, s’est éloigné, il était l’homme le plus rapide en piste.

« [He was] le meilleur en termes de gestion des pneus, a tout gardé sous contrôle, a marqué le tour le plus rapide et c’est un 10 sur 10. Il peut jouer un rôle essentiel dans le championnat des constructeurs [where Mercedes lead Red Bull by 36 points] mais aussi en soutenant Lewis.

« Je pense que nous devons nous éloigner d’ici et dire que c’était une limitation des dégâts, donc ce week-end, Dieu merci, Valtteri était là et a remporté la course et a marqué un point supplémentaire pour le tour le plus rapide.

« Vous pouvez toujours, en termes absolus, espérer un meilleur résultat en course, mais je pense que la plupart des choses ce week-end, nous avons bien fait. La performance de Valtteri a empêché Max de marquer huit points de plus.

2021 sera la dernière saison de Bottas aux couleurs de Mercedes après que le Finlandais ait conclu un accord pluriannuel pour passer à Alfa Romeo à partir de 2022.

Bottas sera remplacé par le protégé de Williams, George Russell, qui devrait mettre un terme à son association de trois ans avec Williams.

