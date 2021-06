Toto Wolff subit le sort le plus difficile en tant que patron de Mercedes

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les dernières semaines avaient été “les plus difficiles” qu’il ait connues alors qu’il tentait de faire face à la récente crise des Silver Arrows.

Les champions du monde en titre, invaincus tout au long de l’ère turbo hybride, ont perdu leur emprise sur les deux titres de champion du monde avec Max Verstappen prenant une avance de quatre points sur Lewis Hamilton chez les pilotes et ouvrant un écart de 26 points sur Mercedes chez les constructeurs ‘.

L’arrêt brutal de Mercedes a été constitué par deux circuits urbains sous la forme de Monaco et de Bakou, qui n’ont produit qu’un total de sept points.

Le retour à un circuit de course plus traditionnel donnera à Mercedes un nouvel espoir d’arrêter la glissade, mais Wolff ne peut ignorer les épreuves et les tribulations de ces dernières semaines.

“Oui, ce sont les plus durs”, a déclaré Wolff.

« Ne pas avoir de performance à Monaco, puis Valtteri [Bottas], qui aurait pu monter solidement sur le podium, avoir besoin d’un arrêt au stand de 36 heures n’est pas vraiment une grande réussite pour les normes que nous nous fixons à partir d’une voiture qui était presque toutes les sessions nulle part.

« Pour être honnête, rouler en troisième position s’est bien passé, mais il n’est tout simplement pas acceptable que nous ne mettions pas la voiture en position de performance pour le départ ou aux arrêts aux stands.

« Nous perdons des secondes après les secondes pour que la voiture soit dans une fenêtre heureuse où elle fonctionne. Cela prend juste trop de temps.

«Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas aussi bien que ces dernières années.

« Sur le plan opérationnel, ce n’est pas notre A-game. Nous n’avons pas trouvé le juste milieu de la voiture lors des qualifications et de la course, avec une voiture de qualification et de course rapide.

“Il y a tellement de choses que nous devons améliorer que je veux juste m’y mettre dès maintenant afin de m’assurer que nous sommes réellement en mesure de concourir pour ce championnat, car nous ne pouvons pas continuer à perdre des points comme nous l’avons fait à Monaco et Bakou.

“Ce n’est tout simplement pas acceptable pour nous tous.”

