Toto Wolff sur les débriefings de Mercedes : “On pourrait penser que nous sommes Williams”

Toto Wolff a déclaré que vous penseriez que Mercedes était Williams si vous pouviez écouter leurs débriefings d’après-session.

Les Silver Arrows, tous conquérants, ont tout gagné tout au long de l’ère turbo hybride depuis 2014, mais, en 2021, ils se sont retrouvés dans un territoire inconfortable alors qu’ils traînaient Red Bull dans les deux championnats du monde après six manches.

Mais cela n’enlève toujours rien à l’incroyable succès que Mercedes a pu obtenir au fil des ans et Wolff a donné un aperçu de la façon dont ce succès a été rendu possible.

“Lorsque vous écoutez un débriefing aujourd’hui après un week-end où nous terminons premier et deuxième, vous penseriez qu’il s’agit du débriefing de Williams d’un week-end à la dixième place”, a déclaré Wolff lors d’une conférence à l’Université d’Oxford intitulée “Leadership in Extraordinary Times”.

«Je ne veux pas dire cela d’une manière arrogante. C’est juste une culture qui est toujours sceptique et nous pensons toujours que nous ne sommes pas assez bons et que nous devons rester sur nos gardes pour maintenir notre succès et cela commence parfois par aller là où ça fait mal.

“Ils disent que si vous n’y allez pas, vous n’allez pas vous améliorer en tant qu’organisation et cela doit commencer par nous tous à la tête de l’organisation.”

Wolff a expliqué qu’il était « brutal » avec la vérité comme facette importante, car ce sont ces moments où les leçons sont vraiment apprises.

« Une transparence brutale au sein de l’organisation », a-t-il déclaré.

« Nous devons être capables d’apprendre de nos erreurs car il n’y a que deux options.

« Vous faites une erreur et vous la dissimulez ou vous n’êtes pas dans un endroit sûr pour en parler ou l’utiliser comme une opportunité de développer et d’apprendre.

« J’ai entendu une phrase qui dit que quand ça pique, ça colle. Les moments douloureux des courses sont ceux qui nous font le plus progresser.

« À cet égard, chaque week-end consiste en une analyse brutale de ce qui se passe dans les jours qui suivent le week-end, puis en utilisant ces apprentissages pour la prochaine course à venir et pour le développement futur de chaque composant de la voiture.

“Cela revient donc à la culture d’être vraiment transparents les uns avec les autres parce que nous partageons le même objectif, créer un environnement sûr et utiliser le pouvoir de l’intelligence collective des gens pour résoudre les problèmes.”

