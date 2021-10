Toto Wolff a déclaré que Red Bull méritait la victoire à Austin, après que sa stratégie « audacieuse » et « super agressive » ait porté ses fruits dimanche.

Max Verstappen a remporté une brillante victoire après avoir battu Lewis Hamilton, ce dernier avec des pneus beaucoup plus frais vers la fin de la course, le pilote Red Bull étendant son avance au championnat du monde à 12 points.

Après que Hamilton a pris la tête au départ, Verstappen est arrivé après seulement 10 tours de course pour passer aux pneus durs et, après avoir passé huit tours avant le pilote Mercedes pour le dernier relais, il semblait que Hamilton serait en mesure de remonter son rival au titre.

Alors qu’il était à environ une seconde de Verstappen, Hamilton n’a pas pu atteindre la distance de frappe et le leader du Championnat du monde a tenu bon pour une victoire vitale.

Le directeur de l’équipe Mercedes a été magnanime dans la défaite, reconnaissant que les stratégies en jeu ont finalement payé pour leurs rivaux.

« Je pense que c’était des jeux de stratégie intéressants et de superbes courses », a déclaré Wolff à Sky Sports F1 après la course.

«Mais à la fin, nous pensions avoir flairé, mais ce n’était pas suffisant. C’était juste, au moment où tu t’approches de l’autre voiture, c’est difficile.

«Ils ont opté pour un premier arrêt super agressif, et c’était audacieux. Nous l’avons fait à Bahreïn au début de l’année et nous avons gagné, puis ils l’ont couvert la deuxième fois et nous avons pensé que cela suffirait peut-être à la fin pour les obtenir, mais ils méritaient de gagner aujourd’hui.

« Nous discutions de la contre-dépouille », a-t-il ajouté. « Mais le 10e ou le 11e tour ou quoi que ce soit, c’était juste très tôt. Nous étions trop lents sur le médium, et donc nous ne pensions pas que le dur durerait.

Hamilton a été déçu après la course, mais a félicité Verstappen pour une victoire acharnée par la suite, et Wolff a admis qu’il faudrait peu de temps pour digérer ce qui s’était passé avant de débriefer avec son pilote vedette.

« Nous n’avons pas parlé », a déclaré Wolff. « Nous devons tous les deux surmonter cela, cela va prendre 30 minutes, c’est juste que la voiture n’était pas assez rapide sur le médium. »

Mercedes avait semblé être la voiture dominante au début du week-end, ayant bouclé environ une seconde plus vite que le reste du peloton lors de la première séance d’essais vendredi.

Red Bull a réussi à combler le déficit au cours du week-end et à prendre l’initiative de ses rivaux, à un point tel que Wolff a estimé que la deuxième place de Hamilton était au-dessus de ses propres attentes du jour.

« Je pense que nous avons très bien commencé vendredi, puis nous sommes sortis un peu de la piste et nous avons récupéré en course », a-t-il déclaré.

« Pour nous, P2 a été, pour moi personnellement, meilleur que ce à quoi je m’attendais. À la fin, la ligne est toujours fine entre l’appui et la traînée.