Toto Wolff : Toutes les batailles ne se termineront pas par un incident

in

Parti au premier rang de la grille du GP des Pays-Bas, Toto Wolff a minimisé les inquiétudes selon lesquelles Max Verstappen et Lewis Hamilton sont sur une trajectoire de collision.

Pour la première fois depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, Verstappen et Hamilton ont bloqué la première ligne de la grille sur le circuit de Zandvoort.

Verstappen, pour le plus grand plaisir de ses fans néerlandais, débutera sa course à domicile en pole position avec Hamilton à ses côtés.

La dernière fois que le duo était 1-2 sur la grille, ils se sont affrontés dans le premier tour à Silverstone, entraînant une énorme chute pour Verstappen.

Wolff, cependant, a minimisé les inquiétudes selon lesquelles une autre dispute de roue à roue pourrait avoir des conséquences similaires.

“Je pense que les deux protagonistes commenceront plus souvent côte à côte cette saison, et je ne pense pas que nous puissions vraiment supposer que cela finira toujours par un incident”, a-t-il déclaré, cité par GPFans.

«Ils sont tous les deux parmi les meilleurs et ils savent que chaque victoire compte et ils le feront juste et carrément mais dur.

“D’une certaine manière, nous devons arrêter de faire référence à l’incident de Silverstone parce que nous allons le faire cinq fois de plus cette année lorsqu’ils seront côte à côte.

“Nous n’avons pas besoin de nous référer à lui [Hamilton] sur la façon de conduire ou sur ce qui est en jeu parce qu’il connaît le mieux.

Hamilton s’aligne sur la grille du Grand Prix des Pays-Bas avec trois points d’avance sur Verstappen dans la bataille pour le titre mondial de cette année.

pic.twitter.com/qLw5sXAs2A – Ky (@FiftyBucksVT) 4 septembre 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Mais alors que Verstappen est en pole position pour la course de dimanche, Mercedes a l’avantage numérique en tête de la grille.

Valtteri Bottas rejoint Hamilton en tête, après s’être qualifié P3, tandis que le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, est à l’arrière de la grille.

Le pilote mexicain n’a pas réussi à sortir de la Q1, ce qui a incité Red Bull et Honda à opter pour un changement de moteur stratégique qui n’entraînera potentiellement aucune autre pénalité de grille liée au moteur pour le reste de l’année.

Le patron de l’équipe Christian Horner est bien conscient de l’avantage numérique de Mercedes.

“Si vous regardez le départ, nous avons les deux Mercedes juste derrière Max, donc ils pourront diviser leurs stratégies”, a-t-il déclaré à Speedweek. « Il est donc important que nous nous concentrions sur notre propre course.