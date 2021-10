Toto Wolff trouve “inquiétant” que Christian Horner aime le liquider

13. Son premier grand rôle sur grand écran est venu dans le drame de 1995 My Family, réalisé par Grégory Nava. Bien qu’elle n’ait pas été créditée pour son interprétation de Young Maria, elle a quand même reçu une nomination aux Independent Spirit Awards pour le meilleur second rôle féminin. Elle a perdu contre jument […] More