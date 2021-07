Toto Wolff a admis avec une certaine consternation que la conception des voitures 2022 sera « tellement contrainte » et les différences entre elles principalement cosmétiques.

Un prototype de la nouvelle F1 2022 a été dévoilé à Silverstone à la veille du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne, avec des pneus de 18 pouces et un aileron avant contenant des plaques d’extrémité intégrées.

Les voitures, avec un aérodynamisme à effet de sol, sont destinées à créer des courses meilleures et plus excitantes car elles devraient pouvoir suivre de plus près et par conséquent dépasser plus facilement.

Mais Wolff, le copropriétaire et directeur de l’équipe de Mercedes F1, pense que les réglementations strictes signifieront que les voitures – qu’il a comparées à quelque chose qu’il imaginait être dans le garage du PDG de McLaren, Zak Brown – seront forcément extrêmement similaires et les principales différences se limiteront à leur schémas de couleurs.

“Je pense que vous obtiendrez de très légères variations sur un thème”, a déclaré l’Autrichien, cité par GP Fans. « La réglementation est tellement stricte maintenant que la différence entre les voitures sera vraiment minime.

“Les différences seront sans aucun doute sous la peau de la voiture, ce qui est un peu dommage, que nous empruntions une route où la forme est si contrainte et ce sera la livrée qui sera le plus grand différenciateur entre les voitures.

«Ils sont un peu rétro. Cela ressemble en quelque sorte à une IndyCar des années 90, certaines des choses dont Zak a un garage plein. Je pense que la voiture a l’air plutôt cool mais elle a l’air plutôt rétro.

Brown, quant à lui, a raté la présentation de Silverstone car il avait contracté COVID-19 et devait s’isoler, mais est évidemment au fait de ce que l’on peut attendre de la McLaren de l’année prochaine.

« Je ne pense pas [they will be] radicalement différent parce que nous jouons tous dans des règles très restreintes, alors j’ai vu à quoi ressemble la nôtre – c’est subtilement différent », a déclaré l’Américain.

“Ce qu’ils ont montré est une assez bonne représentation si vous regardez la voiture à 50 pieds de distance.

« Comme toutes les voitures de Formule 1, lorsque vous commencez à regarder dans les détails, vous commencez à voir toutes les différences.

« De toute évidence, je n’ai pas vu la voiture en direct, seulement des visuels. J’espère que c’est une meilleure voiture de course et qu’elle fait ce qu’elle est censée faire pour rendre la course plus proche.