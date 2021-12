Toto Wolff veut que le « bon sens » prévale lors de la finale de la saison à Abu Dhabi

Alors que la course au titre de la F1 se prépare, Toto Wolff a appelé au « bon sens » dans ce qui est devenu une rivalité amère entre Mercedes et Red Bull.

Avec Lewis Hamilton et Max Verstappen échangeant des coups cette saison, à la fois sur la piste et au classement, leurs chefs d’équipe en ont lancé quelques verbales.

Ceux-ci se visaient les uns les autres, les pilotes et même les commissaires de piste et les stewards.

La dernière fois lors du Grand Prix d’Arabie saoudite, c’était au tour de Red Bull de se sentir lésé, Helmut Marko s’en prenant aux commissaires.

À la fin d’un week-end où Verstappen a été frappé à deux reprises avec des pénalités de temps, et Hamilton n’a reçu qu’un avertissement pour avoir entravé Nikita Mazepin lors des essais, le conseiller en sport automobile de Red Bull a déclaré : « Nous pensons que nous ne sommes pas traités de la même manière. C’est une prise de décision très unilatérale ici.

Interrogé sur ses réflexions sur les commentaires de Marko, Wolff a déclaré à Autosport: « Vous devez creuser assez profondément pour trouver des choses qui vont à l’encontre de Max. »

Il a ajouté : « Je ne peux pas commenter ce qu’ils disent.

« Je pense qu’au Brésil, nous avons senti que c’était dur contre nous, avec une disqualification pour la course de sprint. Qui aurait pensé que nous pouvions revenir?

« Je pense que Lewis aurait pu marquer trois points dans cette course de sprint, et n’en a marqué aucun. Et cela pourrait être des points précieux.

« Quelqu’un sera toujours mécontent de certaines choses.

« J’essaie, avec tout mon parti pris, d’essayer toujours de regarder les choses avec bon sens. Je suppose que je ne réussis pas toujours dans le feu de l’action.

Hamilton a été disqualifié des qualifications au Grand Prix de Sao Paulo après que son volet DRS se soit révélé plus grand que les 85 mm alloués.

Comme c’était le résultat de deux vis desserrées, et non de la conception, Mercedes était furieuse à l’époque de ne pas avoir été autorisée à réparer l’aile et que Hamilton a été disqualifié.

Il a riposté pour terminer cinquième des qualifications de sprint, et le lendemain, il a couru vers la victoire.

C’était le début de sa séquence de trois victoires consécutives, ce qui signifie qu’il entrera dans le match décisif à Abu Dhabi à égalité avec Verstappen aux points.

C’est pourtant le pilote Red Bull qui est en tête du classement puisqu’il a le plus de victoires en course.

Marko dit que Red Bull a laissé l’Arabie saoudite derrière eux et s’alignera sur la grille d’Abu Dhabi dans le seul but de remporter le titre par des moyens équitables.

« J’espère que le triste chapitre de l’Arabie saoudite est maintenant clos », a-t-il ajouté.

« De toute façon, nous regardons vers l’avenir. Nous voulons gagner à Abu Dhabi et ainsi remporter le titre. Nous ferons tout pour cela, mais nous ne prendrons aucune mesure injuste. »