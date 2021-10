Toto Wolff veut que Valtteri Bottas soit « très utile pour le championnat de Lewis »

Vainqueur du Grand Prix de Turquie, Toto Wolff espère que Valtteri Bottas restera en forme et qu’il pourra être « très utile » pour la quête du titre de Lewis Hamilton.

Hamilton est engagé dans une bataille passionnante avec Max Verstappen pour le titre de champion des pilotes de cette année, le pilote Mercedes traînant l’homme Red Bull de six points avec six courses restantes.

Au cours d’une saison qui a vu le pendule osciller entre les deux, Verstappen a repris la tête la dernière fois en Turquie en terminant P2 avec Hamilton à la cinquième place.

Cependant, cela aurait pu être bien pire pour le Britannique si son coéquipier Bottas n’avait pas remporté le Grand Prix, privant Verstappen de sept points supplémentaires.

Wolff pense que Bottas a un grand rôle à jouer dans la course au titre de cette année.

« Sa forme était incroyable en Turquie », a déclaré Wolff à Austin.

«Pour moi, c’est vraiment un 10 sur 10, et il semblait plutôt bon aujourd’hui. Confortable, à l’aise avec la voiture.

« S’il peut continuer à maintenir son rythme, c’est très utile, non seulement pour le championnat des constructeurs mais aussi pour le championnat de Lewis car il prend des points aux autres gars. »

Hamilton a pris la tête du championnat cette année avant de la perdre face à Verstappen à Monaco. C’est ainsi qu’a commencé l’élan entre les deux protagonistes, dont beaucoup pensent qu’il pourrait durer jusqu’au dernier tour de la saison à Abu Dhabi.

Avec six courses à disputer, il reste encore 159 points en jeu, mais un abandon pour Hamilton ou Verstappen pourrait voir l’autre prendre une avance importante.

« Je pense que ça va [go down to the wire], parce que les oscillations de points ne sont pas massives », a déclaré Wolff.

« Va dans un sens, puis dans l’autre sens.

« J’ai déjà dit que je pense que les abandons sont la tuerie pour ce championnat parce que vous ne pouvez pas… C’est très difficile de récupérer une défaite de 25 points, donc vous devez minimiser les erreurs.

« C’est excitant à voir.

Mais alors que Hamilton est à la traîne au classement des pilotes, Mercedes a 36 points d’avance chez les constructeurs.

Wolff a nié qu’il s’agisse d’une avance confortable pour l’équipe de Brackley.

Le patron du sport automobile de Mercedes a déclaré : « Eh bien, confortable n’est pas le bon mot mais je pense qu’il y a un écart un peu plus grand, c’est solide mais cela pourrait aller jusqu’au bout, et c’est un championnat important pour nous en tant que Mercedes. «