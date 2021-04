Toto Wolff a déclaré qu’il voyait «des préjugés contre Mercedes» et a promis de «toujours combattre» ceux qui sont créés uniquement pour nuire à l’équipe.

Le règne de terreur de Mercedes en Formule 1 a duré sept saisons consécutives jusqu’à présent et, alors que Ferrari et Red Bull ont tenté de mettre fin à cette remarquable course, les plus grands rivaux des Silver Arrows ont sans doute été ceux en charge du règlement.

Au cours des deux dernières saisons seulement, le système DAS de Mercedes a été interdit et le mode moteur « parti » en qualifications, qui leur a donné tant de succès ces dernières années, est désormais également interdit.

Avant la saison 2021, de nouvelles réglementations aérodynamiques ont été introduites et la réduction de l’appui arrière semble avoir favorisé les équipes qui ont une philosophie de râteau élevé, Mercedes étant l’une des deux seules équipes à avoir une voiture à faible râteau.

Wolff pense que certains de ces changements sont purement dus au fait que Mercedes a un gros objectif sur le dos en raison de sa domination sans précédent.

« Il y a des domaines où je vois des préjugés contre Mercedes », a déclaré Wolff dans une interview avec The Race.

«Et ici, dans le groupe dont nous discutons, est-ce un pur biais que quelqu’un veut juste nous pénaliser d’une manière qui est parfois déclenchée par d’autres équipes, ou est-ce quelque chose qui est vraiment important pour le sport?

«Nous avons même accepté certains des préjugés, car nous les connaissions.

«Nous avons pris la décision consciente de l’accepter.

«Mais ensuite, il y a des actions claires et évidentes contre l’équipe dans le seul but de nous blesser. Et je lutterai toujours contre ça.

Mais alors que Wolff a créé une mentalité «nous contre eux», il est intervenu au nom de Mercedes dans d’autres domaines qui sont dans l’intérêt de l’équipe.

Plus précisément, lui et l’équipe ont bloqué la proposition de grille inversée en 2020 et ont exprimé son mécontentement face à la demande de Red Bull de créer une convergence sur les moteurs en mettant en œuvre un gel du moteur – ce qu’ils voulaient faire après avoir repris la propriété intellectuelle de Honda sur leur unité motrice. la campagne 2022.

Cependant, Wolff dit qu’il aurait voté contre ces deux éléments, quelle que soit l’équipe dont il était en charge sur la grille.

«J’aurais voté contre l’équilibre des performances et les grilles inversées même si je courais Williams», a insisté Wolff.

«Je ne veux pas de cadeau. Je pense que ce devrait être une compétition loyale, que le meilleur homme gagne. Cela a toujours été le meilleur homme et la meilleure machine, et tout le reste n’est qu’une dilution du sport et des valeurs du sport.

«Oui, nous créons du divertissement. Voilà ce que c’est.

«Mais le divertissement est là parce que nos spectateurs savent que c’est une vraie compétition là-bas. Non manipulé vers plus de variabilité. Et je crois que nous devons rester fidèles à ces valeurs. »

