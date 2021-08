Toto Wolff : W12 « se sent mieux » après les mises à jour

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, estime qu’une étape positive a été franchie avec les améliorations apportées pour le W12 à Silverstone.

À une époque où Red Bull commençait à affirmer sa domination dans les deux championnats, Mercedes a donné à son challenger une mise à jour bien nécessaire, et cela a fait l’affaire.

Malgré des collisions avec son rival de Red Bull Max Verstappen à Silverstone et au Hungaroring, Mercedes a pu revenir en tête du classement des constructeurs, tandis qu’une victoire à Silverstone et P2 en Hongrie a aidé Lewis Hamilton à revenir à la P1 du championnat des pilotes.

Mais cette bataille acharnée s’étend désormais à la Belgique, dans une saison que Wolff décrit comme « l’une des plus intenses dont je me souvienne ».

Avec les mises à niveau W12 qui fonctionnent bien, Mercedes est impatiente de partir.

“Ce fut certainement l’une des saisons de F1 les plus intenses dont je me souvienne, jusqu’à présent”, a déclaré Wolff en avant-première du Grand Prix de Belgique.

« La bataille est loin d’être terminée et après quelques semaines loin de la piste, nous sommes tous très excités de reprendre le travail.

« La fermeture est un moment tellement important pour toute l’équipe. La chance de se détendre et de se ressourcer est inestimable, surtout avec une seconde moitié de saison aussi chargée et le combat que nous avons devant nous.

« Cependant, nous sommes tous des coureurs dans l’âme, alors même si nous avons profité d’un congé bien mérité, nous sommes également impatients de reprendre ce que nous aimons : la course !

« Nous nous dirigeons vers Spa-Francorchamps en bonne position. Nous menons les deux championnats et la W12 se sent mieux, après les améliorations introduites à Silverstone et une performance encourageante en Hongrie.

“Mais nous savons qu’il y a un long chemin à parcourir et tant de choses peuvent encore arriver en cette saison de hauts et de bas.

« Spa est une piste que nous connaissons et aimons tous, l’un des vrais classiques de la F1 avec ses virages emblématiques, ses longues sections à plat et ses paysages magnifiques. C’est une piste extrêmement difficile à la fois pour les pilotes et les voitures, avec le tour le plus long de la saison, de nombreux dénivelés et des forces g très élevées.

« La météo est également notoirement imprévisible à Spa et nous jette toujours une boule de courbe. Le Grand Prix de Belgique produisant toujours des courses passionnantes et amusantes, c’est l’endroit idéal pour commencer la seconde moitié de la saison. L’amener sur!”