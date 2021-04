Toto Wolff: Zak Brown et Christian Horner «  ne font que répandre la merde  »

Toto Wolff a accusé Zak Brown, le PDG de McLaren, de «répandre la merde» avec sa prédiction que Max Verstappen et George Russell conduiront pour Mercedes en 2022.

Brown s’attend à ce que Sir Lewis Hamilton remporte un huitième championnat du monde des pilotes record cette année, puis repart à la fin de son contrat actuel d’un an.

L’Américain ne voit pas d’avenir pour Valtteri Bottas avec Mercedes au-delà de cette saison non plus et que la «conclusion évidente» est que «vous y verrez Max et George en 2022».

Alors que Mercedes gère la carrière de Russell – il est dans la dernière saison d’un « contrat de prêt » de trois ans avec Williams – ce scénario signifierait que Verstappen mettrait fin à son association avec Red Bull, à qui il tente d’apporter un titre mondial ce terme.

S’adressant à OE24, un point de vente dans son Autriche natale, Wolff, directeur de l’équipe Mercedes, a clairement indiqué qu’il était loin d’être impressionné par l’opinion de Brown – et ce faisant, a goudronné son homologue de Red Bull Christian Horner avec le même pinceau peu flatteur.

«Brown est comme Christian Horner», aurait déclaré Wolff. «Ils ont juste répandu la merde. Je pense que Zak voulait en donner un à Christian. Je m’en fiche.

Wolff a également déclaré qu’il n’était pas au courant d’une rumeur selon laquelle Hamilton et Russell ne se parlaient plus.

Russell a été appelé à remplacer Hamilton chez Mercedes lors du Grand Prix de Sakhir de l’année dernière lorsque le septuple champion du monde a contracté COVID-19.

Le jeune Britannique a donné à ses perspectives d’un siège Mercedes permanent à l’avenir un gros coup de pouce avec une performance formidable, menant une grande partie de la course et n’a nié une victoire probable que par une erreur d’arrêt au stand de l’équipe et une crevaison qui a suivi.

Auparavant, la relation entre Hamilton et Russell avait semblé bonne.

Après que Russell se soit échappé du Grand Prix d’Émilie-Romagne en vue de ses premiers points pour Williams, Hamilton lui avait envoyé un message public de soutien sur les réseaux sociaux.

En ce qui concerne la rumeur de retombées, Wolff a déclaré qu’il n’en savait rien mais qu’il pouvait le trouver compréhensible, en disant: «C’est la première fois que j’entends cela. L’état de mes chauffeurs est le cadet de mes soucis.

«Mais je peux l’imaginer, car la concurrence entre les deux est très forte. Les grands se sentent quand un bon gars arrive. Et George est la prochaine génération.

