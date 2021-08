Tottenham 1-0 Résumé et buts de Manchester City en Premier League

15/08/2021 à 19:51 CEST

Harry Kane n’était pas là, mais Heung-Min Son était. Le Coréen ne se lasse pas d’exécuter Manchester City, à qui il a déjà marqué sept buts dans sa carrière. Ce dimanche, il a déjà décidé du grand match du jour en Premierle premier coup au champion. Il l’a fait comme on pouvait s’y attendre, en contre-attaque, dans une manœuvre parfaite et avec un pied gauche à la portée de très peu.

TOT

MCI

Tottenham

Lloris ; Tanganga (Doherty, M.83), Sánchez, Dier, Reguilón; Hojberg (Romero, M.89), Skipp, Dele Alli ; Lucas Moura, fils, Bergwijn (Lo Celso, M.77).

Manchester City

Ederson ; Cancelo, Rúben Dias, Aké, Mendy (Zinchenko, M.79) ; Gündogan, Fernandinho, Grealish ; Mahrez (De Bruyne, M.79), Ferran Torres, Sterling (Gabriel Jesus, M.71).

Arbitre

Anthony Taylor. TA : Moura (M.66), Sánchez (M.90) / Grealish (M.90).

Stade

Tottenham Hotspurs Sadium. 60 000 téléspectateurs.

Les hommes de Guardiola n’ont pas été servis par la première de Grealish en entrée, et il a raté une présence dans la zone rivale, avec Ferran Torres et Mahrez égarés. Après les triomphes de Chelsea, Liverpool et United, Pep’s est le premier grand favori à perdre des points.

Bien que Guardiola ait averti qu’il avait vu le sien juste filmer pour ce début, en raison du manque de pré-saison, cela ne semblait pas le cas au début. Dans les quatre premières minutes, le bleu ciel a averti jusqu’à deux fois, dans un franc-franc direct de Gündogan et un tir de Fernandinho. City voulait faire peur, mais cela n’a pas fonctionné.

Ni l’effet de Jack Grealish, qui a fait ses débuts en tant que titulaire avec Manchester City situé à l’intérieur, n’a servi. Il a été couvert par un Hojberg incessant dans son secteur, tandis que l’agressif Tanganga s’est chargé de sécher Sterling. La domination positionnelle des Mancuniens Cela n’a pas perturbé Tottenham pour une seule raison : c’était exactement ce à quoi ils s’attendaient. Et Nuno avait un plan.

Ce plan est passé attaque Benjamin Mendy, très dangereux dans la voie gauche de la défense de la ville. Tottenham a récupéré et a trouvé de l’air dans chaque contre-attaque qu’ils ont dirigée vers cette bande. Lucas moura était le catalyseur parfait, un serpent à lancer Heung-Min Son, la grande star. Le Coréen avait marqué contre City à chaque match joué au nouveau Tottenham Hotspur Stadium. Ce dimanche ne ferait pas exception.

Les doutes de Mendy et le coup de pied arrêté ils ont donné à la ville les plus grandes difficultés, c’est-à-dire la perte d’électricité. Gundogan repoussé un tir de Moura sous des bâtons, Journées Ruben il servait aussi de mur. Pour ceux de Guardiola, Mahrez a raté une chance impardonnable au bord de la mi-temps : sans marque, au point de penalty, il a glissé avant de tirer et a envoyé le ballon loin du but de Lloris.

Mahrez était la dernière grande arrivée de City avant l’explosion de Fils. Taillé sur mesure pour se précipiter dans l’espace sans hésitation, le Coréen a frôlé le poteau d’Ederson d’un tir du bord. Il peut pardonner un, mais à peine deux : dans le premier après la reprise, le ‘7’ a touché la cible.

Encore une fois c’était Moura qui a activé le compteur. D’une simple touche, il a battu la pression de Fernandinho et a permis à Bergwijn de commencer à courir. Ils sont sorti de la voie de gauche, une autoroute, où il a délogé Aké dans une coupe et défini depuis le balcon de la zone gaucher, car il se moque de quelle jambe vous anéantir. Le fil parfait que Rúben Dias et Ederson n’ont pas vu, seulement le filet du but.

Les hommes de Guardiola ont eu une après-midi difficile. Ils se sont séparés dans chaque contre, et ils ont manqué de fraîcheur face à un Tottenham à l’aise dans leur zone. Bergwijn a gracié la peine quelques minutes plus tard, erratique contre Ederson, et Pep a dû finir par recourir à Gabriel Jesus et Kevin de Bruyne. Ils avaient les deux meilleurs arrivants Ferran Torres, qui n’a pas enchaîné un centre franc de Cancelo, et Jack Grealish, qui est entré en collision avec Lloris. Loin du succès escompté, City chute pour la quatrième fois consécutive à domicile. nouveau Tottenham. Tottenham de Son.