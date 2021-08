Tottenham a accepté une offre d’attaquant de 60 millions de livres sterling; Une star de Serie A va s’associer à Kane

in

Tottenham aurait eu une offre de 60 millions de livres sterling pour l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez acceptée alors que l’équipe de Nuno Espirito Santo poursuit sa cure de jouvence estivale.

Éperons ont déjà signé l’ailier Bryan Gil, le gardien tandis que Pierluigi Gollini et le défenseur central Christian Romero, tandis que la star de Bologne Takehiro Tomiyasu est pressenti pour terminer son transfert vers le nord de Londres la semaine prochaine pour environ 17,5 millions de livres sterling.

Un mouvement d’attaquant a toujours été sur les cartes pour Tottenham, même si Harry Kane obtient son souhait de partir.

Carlos Vinicius a été prêté au club la saison dernière, mais les Spurs ont opté contre un accord permanent.

Et le Daily Mail affirme que l’arrivée de Martinez ne coïncidera pas avec la sortie de Kane. Au lieu de cela, l’Argentin est amené à s’associer au skipper anglais.

Arsenal a également montré un vif intérêt chez le joueur de 23 ans, cependant, il semble que les Spurs soient les favoris.

Quant à Kane, il reste catégorique qu’il veut partir, malgré une déclaration sur sa non-présentation à l’entraînement. Mais avec City qui n’a pas encore égalé l’évaluation de Daniel Levy, le joueur de 28 ans ne va nulle part pour le moment.

Liens vers Martinez Cela semble quelque peu étrange, étant donné que l’Inter est sur le point de vendre Romelu Lukaku à Chelsea.

En effet, l’expert des transferts Fabrizio Romano déclare que les géants italiens ne sont pas disposés à vendre, malgré la reconnaissance d’une offre de Tottenham.

Malgré ses déboires financiers, l’Inter ne veut pas perdre ses deux meilleurs attaquants en un seul mercato.

Les moments les plus emblématiques de Romelu Lukaku pour Man United, la Belgique et plus

Kane et Martinez pourraient être mortels

Une chose qui a du sens est que les Spurs cherchent à associer Kane à Martinez.

L’Argentin travaille mieux aux côtés d’un partenaire de frappe et ne joue généralement pas en tant que leader solitaire.

L’ancienne star du Racing Club a marqué 49 buts en 132 apparitions toutes compétitions confondues pour l’Inter. Son taux de grève au niveau international est cependant meilleur avec 14 sur 29.

Martinez est également un bon pourvoyeur de buts, décrochant neuf passes décisives la saison dernière alors que l’Inter a remporté son premier titre depuis 2010.

Comme toujours, avec Daniel Levy et Tottenham, tout accord mettra du temps à se conclure. Cependant, si cela est vrai, cela accélérera la sortie de Kane ou donnera au club du nord de Londres une force de frappe encore plus puissante.

LIRE LA SUITE: Fabio Paratici a mis en garde contre un “risque énorme” en amenant une star offensive “superbe” à Tottenham