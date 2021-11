Tottenham a déclaré que la star signataire pourrait fournir un nouvel axe Vertonghen-Alderweireld

On a dit à Tottenham que l’association de Stefan de Vrij à Cristian Romero pourrait offrir un partenariat similaire à celui que Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont apprécié à l’apogée.

L’ancien attaquant de Leeds Noel Whelan pense que Éperons signer le joueur de 29 ans de l’Inter Milan pourrait leur donner un duo « formidable » aux côtés de l’international argentin, qui est actuellement prêté avec une option d’achat.

Un rapport de Football Insider affirme que De Vrij a dit à des amis qu’il était intéressé par un déménagement en janvier dans le nord de Londres.

Le rapport ajoute que le Néerlandais est conscient de l’intérêt des Spurs et souhaite écouter leur proposition.

De Vrij a disputé 32 matches de Serie A alors que l’Inter remportait son premier titre en une décennie sous Antonio Conte.

Mais avec Conte désormais en charge à Tottenham, plusieurs joueurs de l’Inter ont déjà été pressentis pour le suivre.

La principale de ces cibles est De Vrij, que Conte veut dans le cadre de sa défense aux côtés de Romero. Et Whelan pense que la paire pourrait former un partenariat «robuste» au club de Premier League.

Il a déclaré à Football Insider : « De Vrij et Christian Romero pourraient devenir des légendes des Spurs comme Toby Alderweireld et Jan Vertonghen.

« Alderweireld et Vertonghen sont deux légendes du club ; ils étaient solides à l’arrière. Ils formaient un partenariat formidable, et c’est ce dont vous avez besoin.

«Quand vous pensez à ces célèbres partenariats au fil des ans, Man United avait Steve Bruce et Gary Pallister, Arsenal avait Tony Adams et Martin Keown. Ils restent dans l’esprit parce qu’ils étaient de bons et solides défenseurs.

De Vrij, un champion du monde

« Et c’est ce que les Spurs doivent trouver. Ils ont besoin que ce partenariat soit robuste à l’arrière et à la limite de l’horrible.

« De Vrij a montré qu’il est un champion du monde jouant à un très haut niveau. »

Vertonghen et Alderweireld étaient un partenariat exceptionnel qui a guidé les Spurs à se raser de près dans la course au titre de Premier League et une finale de Ligue des champions en 2019.

Cependant, le niveau des deux joueurs a finalement baissé et ils ont rejoint Benfica et Al-Duhail en 2020 et 2021 respectivement.

