Tottenham a déclaré que Nuno Espirito Santo, et non Julian Nagelsmann, était le prochain manager idéal après Jose Mourinho alors que le club avait été exhorté à embaucher un patron comme Jurgen Klopp

Nuno Espirito Santo est le choix idéal parmi la liste des candidats présumés pour succéder à Jose Mourinho au poste de manager de Tottenham, estime Simon Jordan.

Ryan Mason a été nommé entraîneur-chef des Spurs jusqu’à la fin de la saison après le limogeage choc de Mourinho, mais le club est peut-être à la recherche d’un successeur permanent.

Un certain nombre de noms ont été associés à ce poste, notamment le très apprécié patron du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, Eddie Howe, Rafael Benitez et Brendan Rodgers.

Cependant, l’ancien président de Crystal Palace, Jordan, pense que les Spurs feraient bien d’embaucher le compatriote de Mourinho, Nuno, qui a aidé à établir les Wolves en Premier League tout en les guidant vers les quarts de finale de la Ligue Europa la saison dernière.

Jordan est un grand fan de Nuno et a appelé les Spurs à prendre une décision similaire à la nomination de Jurgen Klopp par Liverpool en 2015.

Interrogé sur les candidats présumés au poste des Spurs, Jordan voit Nageslmann prendre le relais au Bayern Munich, Rodgers restant à Leicester, tandis que White Hart Lane est trop grand pour Howe.

Nuno est le candidat par excellence aux yeux de la Jordanie

Sur Benitez, il a dit: «Pourquoi? Il retournera ensuite à Newcastle où ils l’aiment. Je pense que la star de Rafael Benitez est bien moins que ce qu’elle était autrefois.

«Quand il est allé au Real Madrid, il ne pouvait pas y arriver. Il peut le couper à un certain niveau de club.

«C’est un entraîneur très décent, mais je pense que les Spurs ont besoin de quelque chose de très différent parce qu’ils sont proches et ils s’éloignent vraiment de ça maintenant.

«Ils ont besoin d’un Klopp pour s’emparer d’eux et pour faire ce que Klopp a fait à Liverpool à Tottenham.»

Nagelsmann a été lié au poste des Spurs, mais il est également un candidat pour devenir le prochain patron du Bayern Munich

Rodgers construit une équipe prometteuse à Leicester, qui affrontera Chelsea en finale de la FA Cup

Et sur Nuno, Jordan a dit: «Voilà votre gars. C’est un manager exceptionnel et il a toute l’énergie, la vitalité et la détermination, mais pouvez-vous le sortir des Wolves?

«Avec ses relations avec les agents portugais, avec son attitude envers les joueurs, avec le style de football qu’il veut jouer, avec sa conviction et qu’il ne se soucie de rien et de qui que ce soit en dehors de son équipe. Regardez les affrontements qu’il avait l’habitude d’avoir avec Warnock dans le championnat …

«C’est un leader des hommes qui a fait ses preuves, il a construit une équipe à Wolves qui a frappé à la porte sans tout à fait le même genre de livrée, d’héritage et de ressources. Voilà ton gars.

Le point de vue de Jordan sur le prochain emploi de Nagelsmann faisait écho aux commentaires de Lutz Pfannenstiel, qui a travaillé aux côtés de Nagelsmann à Hoffenheim entre 2016 et 2018.

«Pour moi, il est le plus grand espoir de coaching au monde. C’est une décision très normale que les Spurs pensent également à lui », a-t-il déclaré à talkSPORT 2.

“Mais pour le moment, je ne vois pas Nagelsmann être le nouveau manager des Spurs.”