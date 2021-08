Tottenham a dit “d’ajouter beaucoup” alors qu’ils soumettent une nouvelle offre pour la dernière cible défensive

in

On a dit à Tottenham que son offre d’ouverture pour une cible défensive était loin de la marque et aurait besoin de beaucoup d’améliorations, selon un rapport.

Nuno Espirito Santo n’a pas fait venir beaucoup de nouveaux visages au Tottenham Hotspur Stadium cet été. Sans doute, le le plus gros business du club a été conclu aujourd’hui lorsque Harry Kane a annoncé qu’il resterait. Cependant, il y a encore du travail à faire.

Les Spurs voulaient faire deux ajouts défensifs dans la fenêtre de transfert. Les sorties de Toby Alderweireld et Juan Foyth ont creusé des écarts dans l’effectif.

Jusqu’à présent, un défenseur a été acquis. Il s’agit de Cristian Romero, qui a rejoint depuis l’Atalante pour un montant d’environ 42 millions de livres sterling.

Des semaines se sont écoulées depuis son arrivée, cependant. Et maintenant, il ne reste que six jours avant la fermeture de la fenêtre à 23 heures le 31 août.

Un rapport de la semaine dernière a affirmé qu’ils avaient affiné sur leur cible. Il a déclaré que Nuno avait “exigé” la signature de son compatriote portugais Domingos Duarte.

Le défenseur central de Grenade, qui a été sélectionné à deux reprises par son pays, a depuis fait l’objet d’une offre de Tottenham.

La station de radio espagnole Onda Vasca rapporte que cela a été rapidement rejeté car considéré comme « dérisoire ».

Ils ajoutent, comme traduit par Sport Witness, qu’à moins que les Spurs « perdent la tête » et « ajoutent beaucoup » à l’offre, ils ne parviendront pas à un accord.

Selon la source, une autre offre a été soumise aujourd’hui qui est une augmentation par rapport à la proposition d’ouverture.

Cependant, il est clair qu’il doit avoir été considérablement augmenté pour inciter la partie espagnole à vendre.

Tottenham peut donner un peu d’espoir alors que Grenade a aligné un remplaçant au cas où Duarte partirait. Cet homme est Unai Nunez de l’Athletic Bilbao.

Tottenham “travaille sous le radar” sur un accord

Pendant ce temps, Tottenham travaillerait également sur un accord pour le milieu de terrain de Cagliari Nahitan Nandez.

Fabio Paratici travaille dur dans les coulisses et Nandez est un accord qu’il essaierait de conclure.

Nandez, 25 ans, cherche à quitter la Sardaigne et le journal local Un témoin de La Nuova Sardegna via Sport dit Les Spurs, l’Inter Milan et l’Atalanta sont tous enthousiastes.

Selon le média, “Nandez veut partir” après une dispute avec les responsables de Cagliari pour avoir refusé de jouer lors d’un récent match amical.

Le rapport indique que l’Inter et les Spurs pourraient « travailler sous le radar » signer le milieu de terrain.

LIRE LA SUITE: Nuno « ravi » des nouvelles de Kane alors que le patron de Tottenham aborde deux sorties potentielles