Tottenham a dit de « bouder » Harry Kane après la performance de Manchester United alors que Daniel Levy a exhorté à appeler Man City et à négocier le transfert de janvier

On a demandé à Tottenham de mettre Harry Kane sur le banc et de vendre l’attaquant en janvier car il a l’air « piégé et boudeur ».

Les performances de Kane cette saison ont fait l’objet d’un examen minutieux après son transfert raté à Man City cet été.

Kane n’a réussi qu’un seul but en Premier League cette saison

L’attaquant a fait savoir qu’il voulait rejoindre les champions de Premier League, mais un prix de 150 millions de livres sterling s’est avéré trop élevé, même pour City.

Après de nombreuses spéculations, il est resté au club mais ses performances ont été si mauvaises qu’il y a maintenant des appels pour qu’il soit abandonné.

Le joueur de 28 ans n’a marqué qu’un seul but en Premier League en huit matchs cette saison et sa prestation contre Manchester United, un match perdu par les Spurs 3-0, a été sous le feu des projecteurs.

Alors que Nuno Espirito Santo a défendu son attaquant vedette après la défaite, il fait l’objet de critiques croissantes.

L’ancien attaquant d’Aston Villa, Gabby Agbonlahor, a déclaré que Tottenham devait vendre Kane en janvier et qu’il méritait d’être abandonné.

« Si j’étais Pep Guardiola, si j’étais Daniel Levy, si j’étais les propriétaires de Man City, je négocierais maintenant pour 100 millions de livres sterling en janvier », a déclaré Agbonlahor à talkSPORT.

Levy a été invité à essayer de conclure un accord avec Man City en janvier

« Si je m’appelle Daniel Levy, je téléphone à Pep et lui dis ‘Je négocie maintenant, les 150 millions de livres n’ont pas d’importance et nous prendrons 80 millions de livres, 90 millions de livres ou 100 millions de livres. Nous voulons juste le faire sortir d’ici ».

« Il n’est pas intéressé. Il ne veut pas être au club, il ne travaille pas pour l’équipe.

« Bien sûr que tu le laisses tomber. Lorsque Harry Kane a été blessé la saison dernière et la saison précédente, Son jouait son meilleur football.

«Il ressemble à un joueur piégé et boude, pas intéressé. Lorsque les fans des Spurs peuvent huer l’un de leurs meilleurs joueurs de tous les temps, vous savez que quelque chose ne va pas.

« Nuno Espirito Santo doit le mettre sur le banc, il n’est pas intéressé. »

Nuno a été invité à mettre l’attaquant Kane sur le banc pour son prochain match

La forme de la ligue de Kane cette saison a été médiocre après son déménagement raté à Man City

Agbonlahor a particulièrement critiqué la performance de Kane contre Man United samedi et a déclaré que cela montrait que l’attaquant ne semblait pas intéressé.

Il a ajouté : « Cela commence avec Harry Kane. Combien de fois ont-ils reçu des croix aujourd’hui et Kane s’est tenu debout sur la pointe des pieds.

« Les meilleurs attaquants du monde passeraient à l’attaque. Peu importe si vous avez trois défenseurs centraux là-dedans, les meilleurs avant-centres du monde feront les bonnes courses et attaqueront.

« Harry Kane était là-bas en train de jouer comme ‘Je ne veux pas être ici, je ne suis pas intéressé’ et c’est un club qui vous a tout donné. Un club que vous êtes censé aimer.

« Les fans adorent Harry Kane, mais son héritage ne sera pas le même maintenant la façon dont il traite ces fans. »