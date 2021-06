Tottenham a dit de donner un poste de manager à Ryan Mason alors que l’ancienne star Andros Townsend dit que la décision de Gennaro Gattuso ” montre que personne d’autre n’en veut “

Tottenham a été invité à faire de Ryan Mason son manager permanent après la dernière tournure dans sa recherche d’un nouvel entraîneur-chef.

L’ancien ailier des Spurs, Andros Townsend, a déclaré que la décision du club pour Gennaro Gattuso “montrait que personne d’autre n’en voulait” et a dit à son club d’enfance de faire confiance au patron par intérim.

Ryan Mason a pris en charge les Spurs pendant sept matchs à la fin de la saison dernière, avec un bilan de quatre victoires, zéro nul et trois défaites.

Les Spurs sont sans manager permanent depuis deux mois depuis le limogeage de Jose Mourinho, leurs recherches se poursuivant après une rupture des discussions avec l’ancien entraîneur de Rome Paulo Fonseca.

Des informations étonnantes ont été publiées jeudi. Tottenham avait tourné son attention vers la légende italienne Gattuso après la chute de Fonseca, seulement pour que le club se retire de ces pourparlers un jour plus tard après une réaction des fans.

Le club du nord de Londres a été critiqué pour sa recherche «embarrassante» avec une longue liste de grands patrons qui ont apparemment refusé le rôle, dont Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Erik Ten Hag et Hansi Flick.

Et, sans preneur des plus hauts échelons de l’entraînement européen, Townsend insiste sur le fait qu’il est temps que le club se tourne vers son collègue diplômé de l’académie Mason, après son bref passage en tant que manager par intérim après le départ de Jose Mourinho en avril.

La recherche managériale de Tottenham a pris une autre tournure avec des accords pour Fonseca, puis Gattuso étant retiré

“J’en ai assez, donnez-le à Mason et continuez”, a déclaré l’ancien joueur de Tottenham à talkSPORT.

«Donnez-lui un an, voyez comment il s’en sort et réévaluez l’été prochain.

« Si vous deviez recruter un cadre supérieur, d’accord, Ten Haag, Pochettino, Conte, mais après que Conte l’ait refusé, il était clair que personne ne voulait le poste.

« Si vous descendez à Gattuso, il n’y a clairement rien d’autre là-bas.

«Donc, si personne ne veut le travail, donnez-le à un homme en Ryan Mason qui a bien géré tout dans les circonstances. Il a géré toutes les retombées de la Super League européenne, il a affronté seul les retombées de Harry Kane et a bien terminé la saison avec les Spurs en les faisant entrer en Europe… ish.

“Il mérite une bonne dose et j’espère que Daniel Levy envisage de donner à Ryan une autre chance la saison prochaine.”

La recherche d’un nouveau manager par le président des Spurs, Levy, devient désespérée – et il fait maintenant face à de fortes pressions pour leur recherche ratée

Pendant ce temps, l’ancien homme d’Arsenal, Perry Groves, a pointé du doigt le blâme directement sur le président de Tottenham, Deniel Levy, admettant qu’il est stupéfait que le chef ait toujours un emploi après avoir transformé les Spurs en un “cirque”.

Le spécialiste de talkSPORT et ancienne star des Spurs, Jamie O’Hara, a également critiqué Levy pour les multiples tentatives infructueuses du club pour remplacer Mourinho.

Et vendredi, Groves a déclaré, en réponse aux affirmations de Townsend Mason : « Andros, est-ce vraiment là que les Spurs en sont venus, pour confier le travail à Ryan Mason, un manager complètement non prouvé au plus haut niveau ?

«Je ne peux pas croire que Daniel Levy est toujours dans son travail pour les Spurs sont la pagaille en ce moment. S’il était en charge d’une autre organisation de plusieurs millions de livres…

« Evidemment en tant que Gooner ça me fait très plaisir car nous ne sommes pas non plus dans un moment particulièrement génial !

« Cela me fait rire maintenant ; Daniel Levy est là-bas depuis 2001, il a nommé neuf managers et on peut dire que deux d’entre eux ont réussi – Mauricio Pochettino et Harry Redknapp, et peut-être que vous donneriez un laissez-passer à Juande Ramos parce qu’il a remporté la Coupe de la Ligue.

Ian Holloway et Perry Groves remettent en question l’ambition de Daniel Levy et Tottenham alors que l’accord pour amener Antonio Conte au club échoue

Townsend a déclaré: “Il a également construit un terrain d’entraînement à la pointe de la technologie et l’un des meilleurs stades du monde.”

“Mais le plus important, c’est ce qui se passe sur le terrain”, a répliqué Groves. « Oui, il a supervisé le développement du stade, qui avait un an de retard et un dépassement du budget… il est aux commandes ! Il s’occupe de tout !

«Je pense que Daniel Levy a aspiré la vie de Pochettino parce qu’il ne l’a pas soutenu quand il en avait besoin, puis il a parié sur Jose Mourinho – et tout le monde a regardé cela et savait que ce ne serait pas un bon choix – puis il limoge lui avant une finale de coupe majeure !

« Si vous allez faire cela, vous avez sûrement une liste de priorités de qui vous allez chercher. Antonio Conte n’allait jamais y aller, ça n’allait jamais arriver, alors ils vont pour Fonseca et ils se retirent de ça, ils vont pour Gattuso et ils se retirent de ça…

« C’est devenu un cirque ! Les Spurs donneront le coup d’envoi de leur premier match de pré-saison par mois demain !

“C’est mon point”, a déclaré Townsend. “Donnez-le à Mason – un gars qui a prouvé qu’il pouvait gérer les choses sur et en dehors du terrain.

“Pourquoi ne pas lui donner un an, voir ce qu’il peut faire, puis réévaluer, puis j’espère qu’un de ces noms dont vous avez parlé serait intéressé à accepter le poste.”