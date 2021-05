Tottenham a dit de signer l’attaquant de Chelsea Tammy Abraham par Danny Murphy, qui conseille à Harry Kane de sceller le transfert de Man City cet été

Danny Murphy s’attend à ce que Harry Kane quitte Tottenham et rejoigne Manchester City cet été.

Et l’ancienne star des Spurs veut que les Londoniens du nord attaquent son rival Chelsea pour signer Tammy Abraham comme son remplaçant.

.

À qui s’adressent les Spurs si Kane part?

Kane n’a pas caché son désir de remporter des trophées tout au long de sa carrière, mais a récemment suggéré qu’il faudrait peut-être avec un autre club pour y parvenir.

Man City, Manchester United et Chelsea sont les clubs de Premier League les plus liés à Kane.

Il est entendu que les champions City sont les premiers à le signer, en particulier avec la légende du club Sergio Aguero sur son chemin.

Où cela laisserait-il Tottenham? Bien sûr, ils seront désespérés de garder la main sur leur précieux atout, mais un départ de Kane les laisserait au moins avec de l’argent à dépenser.

Et Murphy pense qu’ils devraient utiliser cela pour signer Abraham qui, malgré le temps de jeu régulier difficile à trouver sous Thomas Tuchel, a terminé la saison avec 12 buts et six passes décisives.

NOUVELLES

Hazard veut déménager à Chelsea, Ramos Espagne snob, Kane “ peut rester aux Spurs ”, Aguero au Barca

HABITENT

Nouvelles de transfert: Kane dernier, Guardiola laisse tomber l’indice Aguero, Hazard peut être vendu

RUSÉ

Kane quittant Tottenham cet été “ pourrait même ne pas arriver ”, affirme la légende Hoddle

Travail

Liverpool ne peut pas se permettre un joueur comme Kane mais doit renforcer son équipe, a déclaré talkSPORT

MALCHANCEUX

Ramos rejoint Haaland et Van Dijk parmi la liste des joueurs d’élite absents de l’Euro 2020

grand appel

Aucune vedette du Real Madrid dans l’équipe d’Espagne pour la première fois alors que Ramos obtient un snob à l’Euro 2020

Sur la photo

Kane dans le lancement du nouveau kit des Spurs malgré les ragots – mais Bale a fait de même avant de partir

louer

Agbonlahor complimente à contrecœur Leeds pour la saison après des affirmations “ naïves ” et “ mythiques ”

“Je pense que Harry Kane va aller à Man City”, a déclaré Murphy à White et Jordan lundi.

«Avant de parler de Tammy Abraham et de quelle signature il serait pour quelqu’un comme Tottenham.

«Si Kane veut y aller… Tammy est un buteur.»

Abraham a connu une saison difficile avec le nouveau patron de Chelsea, Tuchel, ne lui donnant pas beaucoup d’occasions de jouer.

Mais bien qu’ils n’aient apparemment pas été notés par l’Allemand, Murphy et son collègue expert de talkSPORT Trevor Sinclair estiment que l’international anglais est un joueur de premier plan.

.

Abraham n’a commencé que deux matches de Premier League sous Tuchel

Sinclair a qualifié Abraham d ‘«attaquant d’élite» et pense qu’il est assez bon pour jouer pour Man City.

«Je vous dis qui pourrait être intéressé par lui, c’est Manchester City. Je pense que c’est un attaquant d’élite », a-t-il déclaré à talkSPORT la semaine dernière.

«Je pense qu’il conviendrait à la manière de Pep. Il est clinique et il l’a montré cette saison car il est juste là-haut avec les meilleurs buteurs et il a à peine joué.