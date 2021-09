Tottenham a été autorisé à “s’autodétruire” contre Chelsea lors de la bataille du pont alors que l’arbitre Mark Clattenburg a admis avoir ignoré les cartons rouges clairs et a déclaré “c’était du pur théâtre”

in

Tottenham accueille Chelsea en Premier League dimanche dans l’un des derbys les plus enflammés de l’élite.

Les fans des deux équipes peuvent prétendre qu’ils ont de plus gros adversaires ailleurs sous la forme d’Arsenal ou d’autres, mais il y a rarement un affrontement dans l’élite qui voit autant de mauvais sang – et la « bataille du pont » de 2016 se démarque toujours.

.

Juste un des nombreux combats qui ont eu lieu cette folle nuit

. – .

Il y a eu 13 cartons jaunes au total mais pas de rouges

C’est ici que la rivalité a débordé, avec les Spurs à la recherche d’un premier titre de Premier League et face à Chelsea pour maintenir leurs aspirations au trophée, mais les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu.

À sept points du leader de la ligue, Leicester, avec trois matchs à jouer, rien de moins qu’une victoire des Spurs verrait les Foxes décrocher le titre, et cela aurait dû être facile.

Jose Mourinho avait été limogé en tant que patron de Chelsea pour la deuxième fois, le club s’attardant au milieu de tableau sous Guus Hiddink et en route pour son pire résultat en championnat depuis 1996.

Chelsea n’avait plus rien pour jouer, mais c’est le genre de logique qui ne s’applique qu’à un match normal.

.

Guus Hiddink était de retour au Bridge pour un deuxième sort de gardien

Avant le match, l’ampleur de ce qui allait arriver avait déjà été confirmée, les joueurs étrangers de Chelsea montrant que la rivalité était bien plus universelle qu’un simple derby local.

“Les fans, le club, les joueurs, nous ne voulons pas que Tottenham gagne la Premier League”, a déclaré Eden Hazard.

“J’espère que non, je ne veux pas que les Spurs le gagnent”, a confirmé Cesc Fabregas.

L’ancien milieu de terrain d’Arsenal, Fabregas, a peut-être été le premier déclencheur, donnant un coup de pied à Mousa Dembele quelques minutes avant que le Belge ne lève la main sur John Obi Mikel.

.

Il n’a pas fallu longtemps pour que Mikel et Dembele se brouillent

Des tacles tatillons ont ensuite commencé à apparaître partout, Kyle Walker récupérant la première réservation du match pour un coup de pied inutile à Pedro, mais tout le monde n’était pas aussi distrait.

Harry Kane et Heung-min Son ont capitalisé sur le drame en cours, gardant leur sang-froid pour donner aux Spurs une avance de 2-0 à la mi-temps, tandis que tout le monde semblait plus préoccupé par les coups de pied.

Diego Costa était l’incarnation humaine de ce qui allait bientôt se dérouler lorsqu’il a commencé à rut avec Jan Vertonghen, puis la première véritable étincelle est venue.

Clairement non content d’être deux buts de moins et d’avoir déjà piraté Willian de Chelsea, Danny Rose a décidé qu’il voulait une autre bouchée du Brésilien, qui a cette fois réagi.

. – .

Le match de mauvaise humeur de Chelsea avec Tottenham en 2016 est connu sous le nom de « La bataille du pont »

Mauricio Pochettino a sauté sur le terrain pour briser la paire, déclenchant la première mêlée du match.

Un Demeble non attaché a en quelque sorte évité le rouge pour une jauge oculaire sur Costa, mais seuls Willan et Rose ont ramassé des cartons jaunes pour terminer la mi-temps, donnant à Pochettino 15 minutes pour calmer tout le monde.

Erik Lamela a dû entendre autre chose dans le vestiaire de la part de son compatriote argentin, sautant haut sur les chevilles de Fabregas avant de lui marcher sur la main pendant que l’Espagnol récupérait.

C’était suffisant pour que les Spurs perdent complètement l’intrigue, concédant d’abord Gary Cahill avant qu’un superbe timbre-poste Hazard curler ne remette le titre à Leicester.

.

Eric Dier a incompréhensiblement évité un carton rouge dans la nuit

Sports aériens

Ce tacle sur Fabregas a été jugé indigne d’un deuxième jaune

Eric Dier, déjà sur une réservation, semblait déterminé à mettre fin à la campagne de Fabregas pour l’Euro 2016 avec une fente horrible qui est restée impunie, et un Kane auparavant calme s’est même joint à l’action une fois qu’il a réalisé que tout était perdu.

Mark Clattenburg a sifflé à plein temps, mais il aurait tout aussi bien pu sonner la cloche pour le deuxième tour, alors qu’une autre bagarre éclatait sur la ligne de touche, avec à nouveau le maître agitateur Costa en pièce maîtresse.

Les Spurs ont décroché le record de la ligue pour le plus grand nombre de cartons jaunes donnés à une seule équipe dans un match avec neuf, entraînant une punition de la FA, mais il était déconcertant qu’il n’y ait pas eu au moins un rouge, jusqu’à un an plus tard.

.

Les joueurs des Spurs étaient sous le choc alors qu’ils perdaient le titre de champion

Clattenburg a quitté l’Angleterre pour un poste de chef de l’arbitrage en Arabie saoudite, et s’est ensuite ouvert de manière surprenante sur ce qui s’est passé lors de la « bataille du pont ».

“J’ai autorisé [Spurs] à s’autodétruire pour que tous les médias, tous les gens du monde aient dit “Tottenham a perdu le titre””, a déclaré Clattenburg en 2017.

« Si j’ai renvoyé trois joueurs de Tottenham, quels sont les gros titres ? « Clattenburg a coûté le titre à Tottenham ». C’est du pur théâtre que Tottenham s’est autodétruit contre Chelsea et Leicester a remporté le titre.

.

Clattenburg a attendu d’être sur un autre continent avant de faire des aveux surprenants

« J’ai aidé le match. J’ai certainement profité au jeu par mon style d’arbitrage.

« Certains arbitres auraient joué par le livre. Tottenham aurait été réduit à sept ou huit joueurs et aurait probablement perdu et ils auraient cherché une excuse.

“Mais je ne leur ai pas donné d’excuse, parce que mon plan de match était : qu’ils perdent le titre.”

La tactique de Clattenburg risquait sans doute de se blesser gravement avant l’Euro 2016 le mois suivant, mais ils ont sans aucun doute assuré l’un des matchs cultes de la ligue, pour toutes les mauvaises raisons.

Retrouvés ce week-end, il ne reste que six joueurs de cette soirée fatidique dans l’ouest de Londres.

Mais comme le montre l’histoire, cette rivalité concerne bien plus que le personnel, et une autre bataille pourrait s’enflammer dimanche alors que la saison de Premier League la plus féroce depuis des années prend une autre tournure.

