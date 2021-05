Tottenham a la possibilité de prolonger le prêt de Gareth Bale – rapport

Gareth Bale a marqué un triplé contre Sheffield United le week-end dernier – son premier triplé en Premier League depuis 2012. Malgré une année de hauts et de bas, le Gallois a réussi à marquer 14 buts cette saison et a produit des nuances de lui-même. Dans un nouveau rapport du Daily Mail, il a été révélé qu’il existe une option pour déclencher une période de prêt de deuxième année entre Bale, les Spurs et Madrid – si toutes les parties sont d’accord.

Daniel Levy laissera la décision finale à son nouveau manager entrant. Ryan Mason est en charge en tant que manager par intérim depuis le limogeage de Jose Mourinho le mois dernier. Tottenham annoncera son nouvel entraîneur avant la saison prochaine. Après avoir été lié à Erik Ten Haag, l’attention de Tottenham s’est maintenant déplacée vers Graham Potter de Brighton. Brighton, sur les points attendus, devrait atteindre la 4e place de la Premier League. L’équipe qui a été vantée par beaucoup comme un habitant du bas, mais qui a admirablement bien performé et ses statistiques sous-jacentes en font une lecture impressionnante. Les fans de Tottenham se sont convaincus que le Graham Potter pourrait être la réponse. Avec le npxG le plus élevé par tir de la Premier League, Gareth Bale est peut-être exactement ce dont le système de Potter a besoin pour convertir des chances de haute qualité.

Le Real Madrid souhaiterait une prolongation du prêt. Si Gareth Bale revenait, cela causerait un mal de tête à la fois à Zinedine Zidane et au club, ce dernier aurait du mal à supporter le fardeau des gros salaires de Bale. Le contrat du Gallois expire en 2022, donc si le prêt était prolongé, son séjour au Real Madrid serait officiellement terminé.