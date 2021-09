Tottenham a la superstar en attente après la revendication de Pogba-esque sur une nouvelle signature

in

La nouvelle recrue de Tottenham, Pape Sarr, a tous les atouts pour évoluer au niveau du milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba, selon un rapport.

Le joueur de 18 ans a rejoint le club le 27 août, les Spurs ayant payé à Metz 14,6 millions de livres sterling pour sa signature. Cependant, l’international sénégalais jouera pour la formation de Ligue 1 ce trimestre après avoir été prêté à Metz. Les Londoniens du nord ont fait venir cinq nouveaux joueurs pendant la saison morte.

Bryan Gil, Emerson Royal, Pierluigi Gollini et Cristian Romero rejoint Sarr au Tottenham Hotspur Stadium. Les deux derniers étaient des accords de prêt tandis que la meilleure entreprise estivale des Spurs gardait Harry Kane au club.

Sarr était peut-être le seul accord qui est passé inaperçu dans une certaine mesure. C’était inévitable après qu’il soit apparu qu’il ne jouerait pas pour le club cette saison.

Le directeur du football de Tottenham, Fabio Paratici, a a clairement exprimé ses sentiments sur à quel point le jeune pourrait être bon. Et maintenant, le célèbre journaliste de transfert Fabrizio Romano a ajouté son point de vue sur la starlette.

L’Italien a révélé qu’il avait parlé à une “source” du joueur, et c’est une bonne nouvelle pour les fans des Spurs.

« On me dit que ce gars est vraiment plus qu’un talent intéressant. Il est vraiment potentiel, un talent fantastique », a-t-il déclaré sur sa chaîne YouTube. « Une de mes sources m’a dit qu’il pourrait devenir un style de joueur de Pogba. Il a du style, il a du potentiel, il a des compétences, alors nous verrons ce qui se passera avec ce gars.

Sarr fait confiance à Metz

Sarr a joué son football de jeunes à Dakar avant de rejoindre Metz en 2020. Après une seule apparition pour l’équipe de réserve, il a fait ses débuts en équipe première.

Cela s’est produit contre Brest en novembre 2020 l’année dernière et il a ensuite profité de 22 sorties de haut niveau et de 18 départs. L’Africain a marqué trois buts et a déjà fait trois apparitions cette saison.

L’entraîneur Frédéric Antonetti a fait confiance au talentueux intrigant malgré ses tendres années. Il aura une autre saison de football à son actif lors de son retour à Tottenham l’été prochain.

Et il se peut que Nuno Espirito Santo lui donne une opportunité en 2022-2023. Les Spurs n’étaient pas les seuls prétendants intéressés pendant l’été.

Manchester United, Manchester City et Chelsea ont été crédité d’un intérêt. Mais ce sont les Lilywhites qui ont battu la concurrence et ont décroché un joueur en tête.

