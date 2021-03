Tottenham a plus de « haine » pour Chelsea que pour Arsenal.

C’est selon l’ancien attaquant des Spurs Darren Bent, qui a joué contre les deux rivaux de la Premier League au cours de son séjour de deux ans à White Hart Lane.

Getty Images – Getty Le match de mauvaise humeur de Chelsea avec Tottenham en 2016 est connu sous le nom de « bataille du pont »

Avant le derby du nord de Londres de dimanche, Bent a révélé qu’il ressentait toujours plus de tension lorsqu’il faisait la queue contre les joueurs de Chelsea que les stars d’Arsenal.

Et il a peut-être un point avec le match colérique de Chelsea contre Tottenham en 2016, qui a coûté aux Spurs le titre de Premier League, connu sous le nom de « bataille du pont » où 12 joueurs ont été réservés.

Et Bent, fan d’Arsenal, a déclaré à talkSPORT: «Les fans des Spurs et d’Arsenal diront toujours qu’il s’agit du derby du nord de Londres.

«Mais j’ai senti quand je me tenais dans le tunnel à côté de Chelsea aux Spurs, il y avait plus de haine entre les joueurs et les supporters.

Getty Images – Getty Bent était plus convaincu de prendre le meilleur sur Chelsea qu’Arsenal

«Le derby du nord de Londres est énorme et la plupart des fans des Spurs diront que tout tourne autour d’Arsenal.

«Mais en tant que joueurs, parfois, nous nous alignions dans le tunnel contre Chelsea et il y avait une vraie haine là-bas.

Arsenal a sept points de retard sur Tottenham avant le choc de Premier League ce week-end.

L’équipe de Mikel Arteta devra éliminer toute erreur défensive si elle veut avoir une chance de réduire l’écart sur ses rivaux.

Granit Xhaka et Dani Ceballos ont commis des erreurs menant à des buts lors de matchs consécutifs contre Burnley et Olympiakos, respectivement.

AFP Xhaka était responsable de l’égalisation de Burnley lors d’un match nul 1-1 le week-end dernier

Bent a ajouté: «S’ils vont jouer de l’arrière, je le comprends. Cela semble être la façon moderne de jouer.

«Mais il y a un moment où juste parce que tout le monde le fait et que ça a l’air bien, vous n’êtes pas obligé de le faire. S’il est là pour être effacé, effacez-le.

«Vous regardez Arsenal en Europe hier soir, d’où vient le [Olympiakos] objectif vient de?

«Ils jouent contre Ceballos au milieu de terrain, il n’a même pas vérifié son épaule, il n’a pas regardé, perd la possession… un tir et c’est un but.»