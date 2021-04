Tottenham a qualifié de “ prétendants ” après la défaite finale de la Coupe Carabao alors que Jamie O’Hara annule le moment du limogeage de Jose Mourinho et dit que Heung-min Son “ l’a mis en bouteille ”

Défaite de Tottenham La défaite finale de la Coupe Carabao contre Manchester City est aussi “ Spursy ” que les choses pourraient l’être, a suggéré Jamie O’Hara de talkSPORT.

Leur attente d’un trophée majeur se poursuit alors qu’ils ont été battus 1-0 par Manchester City à Wembley.

.

Aymeric Laporte a donné à City la victoire pour laquelle ils étaient d’un bon rapport qualité-prix

.

Mais les Spurs ont-ils tout laissé de côté sur le terrain?

La finale n’était cependant pas aussi proche que le suggère le score, City gaspillant de nombreuses chances de gagner avec une plus grande marge.

La manière de la défaite décevra le plus les fans des Spurs et rien de plus que O’Hara qui a lancé une diatribe époustouflante à propos de son club EN DIRECT sur talkSPORT.

Il a déclaré: «Deux coups en finale de coupe, c’est pathétique, une performance pathétique. Man City était bien mieux, nous étions à des kilomètres.

«Tant de joueurs parlent d’un grand match et ne produisent pas dans les grands moments. C’était choquant.

sports du ciel

O’Hara a même critiqué Heung-min Son, qui a fait une figure émotionnelle à plein temps

«Les Spurs sont devenus des prétendants. Nous pensons que nous sommes un grand club, nous agissons comme si nous étions un grand club mais nous ne sommes pas un grand club. Le problème est que vous avez trop de joueurs qui pensent qu’ils sont de bons joueurs, mais ce n’est pas le cas.

«Nous avons battu Brentford en demi-finale, Brentford aurait fait mieux! Ils auraient tout laissé de côté sur le terrain, ils auraient pressé, ils auraient fermé. Ils ont peut-être été battus par trois ou quatre, mais au moins ils auraient essayé de marquer.

«Ce fut une si mauvaise performance de la part de tant de joueurs qui se classent comme de bons joueurs. [Heung-min] Fils, il a donné le ballon à chaque fois qu’il l’a obtenu. Il n’avait pas envie d’aller à Kyle Walker un contre un… il l’a absolument mis en bouteille.

La préparation des Spurs pour la finale a été pour le moins mouvementée. Non seulement ils faisaient partie des plans controversés de la Super League européenne, mais ils ont limogé le manager Jose Mourinho lundi.

.

Sacking Mourinho moins d’une semaine avant une finale de coupe était un geste audacieux qui n’a pas porté ses fruits

Et O’Hara ne peut pas croire la décision de Daniel Levy de limoger Mourinho quelques jours avant une finale de coupe contre la meilleure équipe du pays.

Il a ajouté: «Vous ne pouvez pas blâmer Ryan Mason parce qu’il n’est là que depuis une semaine. Qui limoge Jose Mourinho? C’est un homme qui remporte les titres et les finales, seuls les Spurs le feraient …

«Seuls les Spurs limogeraient un manager capable de battre Pep Guardiola en finale une semaine avant la finale! C’est du jamais vu.

«C’était une performance de Jose Mourinho sans Jose Mourinho sur le côté. J’espérais voir quelque chose de différent.

.

Les éperons sont généralement la demoiselle d’honneur et rarement la mariée

Et O’Hara ne voit pas un avenir très brillant pour les Spurs, ajoutant qu’aucun bon manager sain d’esprit ne voudrait prendre les commandes cet été.

Il a dit: «Qui veut reprendre cette équipe? Le meilleur joueur de Kane partira cet été, vous avez donc une équipe de base qui ne produit pas dans les grands matchs.

«À moins que Daniel Levy ne supplie quelqu’un comme Julian Nagelsmann de venir ou de lui donner 150 millions de livres sterling…

«Ils vont courir un mile. Ni Nuno Espirito Santo ni Brendan Rodgers ne prendraient le relais.

«Toute la semaine a été une honte. Tout le truc de l’ESL et les Spurs prétendant être un grand club puis limogeant Jose Mourinho avant la finale que vous l’avez amené à gagner.