Tottenham a repoussé l’opportunité de réduire l’écart sur Arsenal alors que Southampton, à dix, tient héroïquement les hommes d’Antonio Conte à distance pour revendiquer le point à St Mary’s

Tottenham a manqué l’occasion de réduire l’écart sur Arsenal, quatrième, alors que Southampton, à dix, a résisté pour remporter un point lors d’un match nul 1-1 à St Mary’s.

Les Saints ont pris les devants grâce à un étourdissement de James Ward-Prowse, mais le jeu a basculé en un instant lorsque Mohammed Salisu a été expulsé pour un deuxième jaune après avoir maladroitement abattu Heung-min Son dans la zone.

Kane a marqué lors de son troisième match consécutif de Premier League

Ward-Prowse a ouvert le score en beauté

Néanmoins, après que Harry Kane eut égalé sur place, les Saints se sont accrochés héroïquement pendant plus de 45 minutes alors que le butin était partagé sur la côte sud.

Les hôtes ont commencé le meilleur des côtés et Shane Long leur a presque donné le premier but, avec sa tête dérivant loin de la barre après sept minutes.

Jan Valery a raté un tir à 25 mètres quelques minutes plus tard après que les Spurs aient donné le ballon à bon marché alors que les hommes de Ralph Hasenhuttl s’appuyaient sur leur brillant départ.

Ben Davies a dirigé la livraison de Son sur un coup franc après 15 minutes seulement pour que le défenseur soit déclaré hors-jeu.

Conte sera furieux du résultat

Mais un moment d’éclat de Ward-Prowse a donné l’avantage aux Saints après 25 minutes.

Un ballon lâche est tombé sur le milieu de terrain anglais à la limite de la surface et il a lancé un premier effort dans le coin le plus éloigné pour son cinquième de la campagne, laissant Hugo Lloris impuissant.

Néanmoins, le match a basculé cinq minutes avant la mi-temps lorsque Salisu a battu Heung-min Son pour son deuxième avertissement du match.

Kane a marqué le coup de pied résultant pour son troisième but en autant de matches de Premier League et son quatrième but de la campagne.

Les côtés mouillés dans l’intervalle tout à fait carré, mais l’élan uniquement avec les hommes de Conte qui possédaient l’avantage numérique.

Les fans des Spurs me seront tellement exaspérés par le résultat

Et Kane pensait avoir donné l’avantage aux Spurs peu de temps après la pause lorsqu’il a magnifiquement terminé après avoir été joué par Harry Winks.

Le capitaine anglais a cependant été déclaré hors-jeu après qu’un examen VAR l’ait vu devancer de quelques millimètres le dernier défenseur des Saints.

Remarquablement, les Spurs ont marqué un troisième but peu de temps après l’heure de jeu avec Matt Doherty jugé pour avoir commis une faute sur Fraser Forster avant de rentrer.

L’Irlandais a forcé Forster à entrer dans un bloc bas quelques minutes plus tard lorsque Son l’a affronté alors que les hôtes gardaient à nouveau les Spurs à distance.

Les Spurs ont continué à contrôler la possession et ont été incapables de faire en sorte que leur domination compte, Doherty tirant à nouveau sur une superbe livraison de Winks.

Et le remplaçant Armando Broja a gâché la chance de gagner le match pour Southampton en fin de match lorsqu’il a dégagé le but avant que son tir ne soit bloqué au-dessus de la barre.

Avec quelques secondes à jouer, le remplaçant des Spurs, Bryan Gil, a gaspillé un effort clair au but droit à Forster pour gagner les trois points de son équipe.

En vérité, Southampton était digne de ce nom et le butin était partagé à St Mary’s.

