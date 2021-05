Tottenham a soutenu la signature d’Ollie Watkins comme remplaçant de Harry Kane avec “ plus à venir ” de la star d’Aston Villa

Tottenham Hotspur a été pressenti pour cibler Ollie Watkins en remplacement de Harry Kane s’ils vendaient leur homme vedette cet été.

La spéculation continue de croître que Kane veut quitter les Spurs avec certains rapports affirmant qu’il a demandé à partir.

Un certain nombre de grands clubs ont sans surprise été liés à Kane

L’attaquant a ajouté de l’huile sur le feu dans une interview avec Gary Neville où il a parlé de son avenir en disant que cela dépendait de lui et non du président Daniel Levy.

Et, s’il part, l’ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino pense que le club du nord de Londres pourrait signer l’homme d’Aston Villa en remplacement de Kane.

Il a déclaré à Weekend Sports Breakfast: «Je l’ai vu à Exeter plusieurs fois et vous pouviez voir qu’il y avait un joueur là-bas, mais vous ne pourriez jamais imaginer qu’il irait de là où il était à l’équipe d’Angleterre en 2021.

«Il a brillamment bien fait. Il sera la cible de quelques clubs. Je pense que si Tottenham perdait Harry (Kane), ils pourraient le poursuivre, ou du moins essayer.

Watkins a fait un excellent travail lors de sa première saison en Premier League

Le joueur de 25 ans a marqué 14 fois en Premier League après son transfert de 28 millions de livres sterling de Brentford l’été dernier.

Sa forme de club lui a valu d’être rappelé en équipe nationale en mars, où il a marqué avec son tout premier tir cadré dans un maillot anglais lors d’un match contre Saint-Marin.

Watkins est passé d’Exeter à la Premier League et au football international.

Cascarino pense qu’il y a encore plus à venir de l’attaquant.

Ollie Watkins a joué à Brentford avant un transfert important à Villa

Il a déclaré: «La plus grande caractéristique que j’ai pour lui, vous pouvez voir qu’il y a un vrai talent là-dedans avec le rythme et a l’œil pour un but.

«Il se développe comme avant-centre, mais j’ai toujours l’impression qu’il a un point à prouver et à chaque pas et à chaque obstacle qu’il a développé.

«Il y a plus à venir d’Ollie Watkins.»

Watkins a admis à talkSPORT dans une interview cette semaine qu’il rêvait d’une place dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour les Euros de cet été.

Watkins a marqué lors de ses débuts en Angleterre plus tôt cette année

Southgate annoncera son équipe pour le Championnat d’Europe mardi prochain, et Watkins n’a qu’un dernier match de la saison de Premier League pour faire une impression durable.

S’adressant à talkSPORT, Watkins a déclaré: «C’est toujours dans mon esprit. Les gens en parlent tous les jours et après chaque match à propos de l’équipe d’Euros.

«Je ne mentirais pas à ce sujet et je ne fais pas attention, parce que je le fais. Je pense que c’est le rêve de tout le monde de jouer pour leur pays et de participer à un tournoi majeur pour couronner le tout.

«J’espère que je pourrai être là, mais je dois jouer dans ces jeux et je ne peux pas faire grand-chose de plus.»