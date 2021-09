Tottenham a un tour dans la manche en tant que l’un des deux nouveaux rivaux pour la cible de Liverpool

Liverpool a été rejoint dans la course à Kingsley Coman par une autre équipe de Premier League et l’un de ses anciens clubs, selon un rapport espagnol.

A seulement 25 ans, Coman a connu jusqu’à présent une carrière extraordinairement réussie. Il a remporté le titre de champion chaque année depuis qu’il est devenu professionnel, remportant deux fois chacun avec le PSG et la Juventus et six avec son club actuel, le Bayern Munich. En plus de tout cela, il a remporté 14 autres trophées entre ces clubs.

Coman a un contrat avec le Bayern jusqu’en 2023, il pourrait donc y avoir un intérêt croissant pour sa signature.

À l’heure actuelle, la principale préoccupation de Coman est son état physique après avoir subi une chirurgie cardiaque suite à la découverte d’une irrégularité mineure. Le Bayern s’attend à ce qu’il mette deux semaines à récupérer.

Après cela, il devrait être de retour pour montrer ses talents sur le terrain – et il y aura plusieurs clubs à regarder.

Selon un rapport du site espagnol Fichajes, Coman a trois prétendants spécifiques. L’un est Liverpool, qui est mentionné comme admirateur depuis un certain temps maintenant. Des rapports plus tôt ce mois-ci ont parlé de son rêve de jouer en Premier League et de la façon dont les Reds pourraient le satisfaire.

Ils devront reconstituer leur attaque à un moment donné ; Mohamed Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino auront tous 30 ans à la fin de la saison. Le premier est toujours au sommet de son art, mais a sa propre incertitude contractuelle comme Coman, tandis que les niveaux de Mane et Firmino ont chuté.

Le rapport de Fichajes souligne ce fait tout en abordant leur intérêt pour Coman. L’ailier du Bayern pourrait être un renfort idéal pour raviver l’étincelle en première ligne de Liverpool.

Compétition supplémentaire pour Coman

Mais Liverpool n’est pas la seule équipe qui pourrait chercher à l’emmener en Angleterre. Selon Fichajes, Tottenham Hotspur souhaite également le signer.

On pense que les Spurs ont besoin de plus de profondeur dans l’attaque, comme le soulignent leurs problèmes de blessures actuels là-bas. Par coïncidence, leur directeur général Fabio Paratici était à la Juventus quand ils l’ont signé.

En fait, la Juventus elle-même est le troisième prétendant à Coman mentionné par Fichajes. Après avoir perdu Cristiano Ronaldo cet été, ce sera un long processus pour le remplacer. Moise Kean est revenu, mais ils auront besoin d’autres options à l’avenir et un retour pour Coman pourrait suffire.

Le rapport fournit peu de détails sur le coût de Coman. Cependant, ils s’attendent à ce qu’il soit sur le marché en 2022 s’il ne renouvelle pas son contrat avec le Bayern.

Il serait sans aucun doute une option excitante pour celui qui le signerait et peut-être un porte-bonheur dans n’importe quelle course au titre.

