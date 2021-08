Tottenham a une offre de 43 millions de livres «acceptée», mais le joueur intervient pour mettre l’accord en ruine

D’accord, d’accord, d’accord, il est temps de régler quelque chose. Matthew McConaughey sent-il bon ou mauvais ? Selon Yvette Nicole Brown, il ne sent pas mauvais. Les fans ont été choqués il y a des années lorsqu’il a admis qu’il n’avait pas porté de déodorant depuis plus de 35 ans, laissant plusieurs se demander ce […] More