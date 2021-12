Tottenham accélère le transfert qu’Antonio Conte a demandé avec l’Inter Milan prêt à jouer au ballon

Tottenham a intensifié sa quête d’un as de l’Inter Milan après que les rois de Serie A ont assoupli leur position sur une sortie potentielle, selon un rapport.

Moins de deux mois après le début du règne d’Antonio Conte à Tottenham, la partie nord de Londres envisage déjà une formidable perspective. Harry Kane est de retour parmi les buts et se combine bien avec la paire en forme Lucas Moura et Son Heung-min.

D’un point de vue défensif, Ben Davies a brillé à l’arrière central gauche, tandis qu’Eric Dier regarde à la maison en rassemblant les trois arrières.

Une défense solide a toujours été la marque des équipes de Conte. Il n’est donc pas surprenant de voir Spurs liés avec Stefan de Vrij de l’Inter Milan avant Noël.

Le Néerlandais de 29 ans est un joueur d’élite et a formé un tiers de la solide défense de Conte à San Siro l’année dernière.

De Vrij reste au sommet de son art pour les leaders de la Serie A cette saison. Cependant, Sport Witness a révélé que l’Inter avait peut-être laissé tomber le ballon.

Les Italiens à court d’argent donneraient la priorité au renouvellement des contrats d’Ivan Perisic et de Marcelo Brozovic. Un nouvel accord pour De Vrij – dont le contrat expire à l’été 2023 – est en veilleuse.

Les rapports De Vrij fournissent des mises à jour positives

Cela a conduit Conte à demander à Tottenham de retrouver De Vrij. Maintenant, deux nouveaux rapports ont fourni une mise à jour positive sur un éventuel accord avec les Spurs.

Tout d’abord, Sport Witness (citant FC Inter News) révèle que Tottenham a » demandé des informations » concernant le défenseur. Newcastle et Barcelone sont également intéressés, mais la présence de Conte place Tottenham en pole position.

L’intention des Spurs serait de signer De Vrij « l’été prochain » À ce stade, et avec seulement 12 mois restants sur son contrat, De Vrij sera un choix facile sur le marché.

Un deuxième rapport de Football Italia apporte un éclairage supplémentaire sur la situation. Autre bonne nouvelle pour les fans des Spurs, ils écrivent que l’Inter n’est « pas pressé » de négocier un nouveau contrat avec De Vrij. Au contraire, ils sont désormais « prêts à écouter les offres ».

La clé de la décision de l’Inter réside dans leurs difficultés financières. Ils pensent qu’ils peuvent générer des frais importants pour le Néerlandais qui a signé un contrat d’agent libre en 2018. L’Inter insisterait sur le fait que les enchères commencent à 20 millions d’euros.

Conte s’approche de la première signature d’un accord à un « stade avancé »

Pendant ce temps, Tottenham se rapproche de la signature de Franck Kessie avec des pourparlers entre le milieu de terrain sur le point de se terminer, selon un rapport.

Le général de milieu de terrain, 25 ans, devient rapidement l’un des agents libres les plus convoités du football. Kessie n’a plus de contrat l’été prochain et, comme on pouvait s’y attendre, les prétendants ne manquent pas pour signer l’homme de l’AC Milan.

Les rapports juste avant Noël ont décrit le paquet mis sur la table par les Spurs. Ils sont apparemment prêts à lui payer un contrat d’une valeur de 8,4 millions de livres sterling pour la saison, ce qui équivaut à 160 000 £ par semaine.

Maintenant, selon le Daily Express, les pourparlers entre Kessie et les Spurs sont à un « stade avancé ». Ils affirment qu’un accord devrait être conclu la semaine prochaine, les Spurs frappant tôt dans la fenêtre de transfert.

Il est éligible pour ouvrir officiellement des pourparlers à partir du 1er janvier – mais le document suggère que les pourparlers sont déjà bien avancés.

Il est probable que Kessie signe un accord de pré-contrat pour déménager à Tottenham à la fin de la saison. Mais tout bien considéré, le rapport affirme qu’il est très susceptible de devenir la première signature de l’ère Antonio Conte chez les Spurs.

